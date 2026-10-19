IU-Jaén propone a Antonio Ortega para liderar la candidatura de Frente Amplio al Congreso por la provincia

Archivo - Antonio Ortega. - IU-JAÉN - Archivo

JAÉN 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida en Jaén ha propuesto al especialista en patrimonio histórico Antonio Ortega como número uno de la candidatura de Frente Amplio por la provincia al Congreso, cuya composición final, en todo caso, "deberá enmarcarse en el proceso de diálogo y acuerdo entre las organizaciones que participen en la construcción" de esta coalición.

Un trabajo que debe plantearse "con la voluntad de trasladar al ámbito electoral una alternativa comprometida con la defensa de los servicios públicos, los derechos sociales, el empleo digno y los intereses de la mayoría trabajadora", según ha informado este lunes en una nota.

En este "proceso de articulación de una candidatura unitaria de la izquierda transformadora" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, IU-Jaén apuesta por Ortega, militante del PCE e "histórico concejal de Baeza", para encabezar la lista de Frente Amplio.

"Doy este paso porque nos jugamos décadas de derechos y libertades, nos jugamos el empeoramiento de las condiciones de vida de millones de personas trabajadoras, jóvenes, mujeres y minorías que ven en peligro su mera existencia", ha asegurado Ortega.

Ha destacado que, "frente a esa amenaza, la unidad de las izquierdas es fundamental". Además, en Jaén es preciso "afrontar problemas estructurales de gran calado que necesitan respuestas certeras de una vez", de ahí que haya recalcado que "cada voto cuenta" y "puede ser más determinante de lo que se piensa en estas elecciones".

Ortega posee con una extensa trayectoria política, institucional y profesional, estrechamente vinculada a la defensa del patrimonio histórico, la investigación y el compromiso con la izquierda. La propuesta de IU sitúa su experiencia al servicio de un proyecto que busca sumar fuerzas y construir una alternativa política desde la pluralidad y la defensa de los derechos sociales.

Licenciado en Historia Medieval, Ortega ha desarrollado buena parte de su carrera profesional como especialista en Patrimonio Histórico en la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), donde ha desempeñado funciones de investigación y organización de actividades formativas relacionadas con este ámbito. También ejerció durante diez años como director de la Escuela Taller del Patrimonio.

Su labor investigadora y divulgativa se ha traducido en la publicación de alrededor de medio centenar de publicaciones entre libros, capítulos de libros y artículos sobre historia, patrimonio histórico y patrimonio agrario. Asimismo, ha participado como profesor invitado en cursos, congresos y conferencias organizados por distintas universidades e instituciones públicas.

DISTINTAS SENSIBILIDADES

IU-Jaén ha señalado que la apuesta por Ortega se produce "en un momento de configuración de un espacio compartido para la izquierda transformadora", en el que defiende "la necesidad de articular una candidatura capaz de reunir distintas sensibilidades en torno a un programa común".

"La clase trabajadora necesita una alternativa que no se limite a gestionar los problemas, sino que actúe sobre sus causas. Una mayoría de la derecha y la extrema derecha supondría un retroceso en derechos y libertades, mientras que las políticas del PSOE, a nuestro juicio, no están dando respuesta a las transformaciones profundas que necesita la sociedad", ha afirmado Ortega.

Por eso, según ha añadido, "es tan importante el Frente Amplio": para "unir a las izquierdas alternativas en torno a un programa compartido que defienda los intereses de la mayoría social". Al respecto, ha subrayado que "la unidad no es un fin en sí mismo, sino la herramienta para mejorar la vida de la gente".

OTROS CANDIDATOS

Junto a Ortega, la lista completa de los candidatos que IU aspira a integrar por el Frente Amplio en la provincia de Jaén está formada por Josefa Palomares (Rus), Francisco Jesús Sevilla (Lopera), Sara Cera (La Carolina) y Manuel Cazalla (Torredonjimeno). Como suplentes plantea a Miguel Manuel García (Villatorres), Francisca Paula Calero (Lahiguera) y Francisco David Anguita (Bailén).

Fue aprobada la semana pasada en sus órganos colegiados de Izquierda Unida, si bien su presentación pública "se ha pospuesto para favorecer las negociaciones y priorizar la unidad y el programa".

Por otra parte, IU prevé hacer pública en los próximos días la lista de personas que propondrá para concurrir junto al PSOE en la candidatura conjunta al Senado (Senado de Progreso) por la provincia de Jaén, una vez que esta sea aprobada por su órgano colegiado.