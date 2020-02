IU: "Lo mismo da" quién lidere Podemos porque el acuerdo en Adelante es "con el partido, no con Teresa Rodríguez"

Publicado 12/02/2020 12:34:14 CET

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), ha remarcado este miércoles que el acuerdo que la federación de izquierdas mantiene en el ámbito de dicha confluencia es entre cuatro organizaciones políticas, Podemos entre ellas, y "no con Teresa Rodríguez o una parte de Podemos", por lo que espera que, si se produce una renovación en la dirección del partido morado en Andalucía, IU mantendrá su "interlocución" con esa nueva cúpula y "lo mismo da" quién esté al frente de la misma.

Así lo ha trasladado la también diputada de IU por Cádiz a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa al ser cuestionada por la posibilidad de que la actual coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, decida no presentar candidatura para optar a la reelección como líder de la formación morada en la Asamblea andaluza que ésta tiene previsto celebrar en mayo, coincidiendo con la previsible salida de la corriente de la que forma parte --Anticapitalistas-- de Podemos a nivel estatal.

Tras señalar que está "en el ámbito de decisión" de Teresa Rodríguez "volver a optar a dirigir" el proyecto de Adelante Andalucía o no, Inmaculada Nieto ha querido dejar claro que "nuestra interlocución y nuestros acuerdos son con Podemos, no con Teresa Rodríguez o con una parte de Podemos".

"En este momento, la interlocución es con quienes están en su dirección (de Podemos); si cuando termine ese proceso, la dirección es otra, nuestra interlocución será con esa otra nueva dirección", ha razonado en esa línea Nieto, quien ha confirmado, en todo caso, que "la posición de IU Andalucía sería seguir abogando por decisiones consensuadas con las cuatro fuerzas" que sostienen la confluencia --que incluye también a Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza--, "un espacio creado con consenso y horizontalidad, y donde hay unas premisas de trabajo común y espacio compartido", según ha agregado.

También ha apuntado que "entendemos que las organizaciones firmantes tienen la misma posición". "De no ser así, se hablará, se consensuará", ha matizado Nieto, quien ha reiterado que, dado que el acuerdo de IU "es con Podemos, lo mismo da que al frente de Podemos haya unas personas u otras", porque "nuestros acuerdos son con la organización, no entre personas", ha aseverado.

La parlamentaria de IU ha defendido que Adelante Andalucía logró acordar "un programa de gobierno con medidas muy potentes", sobre el que no ve que haya "sobre la mesa" una "impugnación" o "reconsideración".

No obstante, ha reconocido que "no cabe duda" que el "proceso de renovación" de la dirección de una de las cuatro organizaciones que componen la confluencia "tiene unas implicaciones en el conjunto del espacio" de la misma, pero entiende que eso no debería devenir "en una situación que deteriore nuestra capacidad de construir una alternativa de gobierno".

LLAMADA A LA "RESPONSABILIDAD"

En esa línea, ha defendido que está en la "responsabilidad" de dichas cuatro organizaciones preservar Adelante Andalucía de esas "tensiones" y centrarse en "lo que nos une", que es, en su opinión, "echar adelante la construcción de una alternativa de gobierno de izquierda, seria, con vocación de arreglar problemas en Andalucía".

Así, se ha mostrado confiada en que "todos los actores de la coalición somos responsables y conscientes de lo que tenemos entre manos", y está "convencida de que todo el mundo actuará con responsabilidad, serenidad y desde el consenso, y tomando las decisiones que mejor les vengan a las personas a las que nos debemos", que no son sólo los militantes, sino "a las que fuimos a pedirles el voto", según ha continuado Nieto, para quien "no sería fácil de entender que todo se consumiera en batallas de direcciones y demás", porque eso "cansa y desgasta un proyecto político", ha zanjado.