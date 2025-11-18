Jaén acogerá del 22 al 23 de noviembre el VI Salón de Arte Cofrade 'La Rosa de Oro'

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital jiennense aspira a convertirse en cuna del arte cofrade a nivel nacional con la celebración de la sexta edición del Salón de Arte Cofrade 'La rosa de Oro', que tendrá lugar los próximos 22 y 23 de noviembre en la caseta municipal Jaén Arena, ubicada en el recinto ferial Alcalde Alfonso Sánchez Herrera.

La concejala de Cultura y Turismo, María Espejo (JM+) ha presentado esta cita, junto con Miguel Ángel Alcántara, organizador de la misma y gerente de Arte Sacro Alcántara-Taller de Bordados. Espejo ha subrayado que este Salón de Arte Cofrade "tiene un carácter bienal y ha saltado fronteras para dar a conocer el patrimonio de las hermandades y cofradías de la provincia, puesto que, tras cinco ediciones, se ha expandido hasta adquirir un carácter andaluz e incluso nacional".

En la VI edición participarán un total de 21 formaciones musicales y 30 empresas, con artesanos del sector procedentes de numerosos rincones de Andalucía y España que serán protagonistas de una programación extensa que constará de conferencias y charlas, además de distintos conciertos, principalmente de formaciones musicales de la provincia.

La edil de Cultura y Turismo ha puesto el acento además en que esta cita "servirá como reclamo turístico y pondrá en valor la Semana Santa en Jaén y la necesidad de acercar a través del patrimonio cofrade existente, la labor y el trabajo artesanal que se desarrolla en torno a este".

Por su parte, Miguel Ángel Alcántara, ha agradecido la colaboración de la concejala de Cultura para la celebración de esta edición y ha subrayado "la consolidación de esta edición dentro del panorama nacional de salones cofrades".

En cuanto a la programación ha señalado que las 21 formaciones musicales participantes proceden de las provincias de Jaén, Murcia y Ciudad Real. Además, ha animado a todos los cofrades, hermandades y público en general a asistir a este encuentro.