PSOE y PP empatan a once ediles y Jaén Merece Más se convierte en llave en la capital

JAÉN, 28 May. (EUROPA PRESS) -

En la ciudad de Jaén, con el 100% escrutado, el partido más votado en las elecciones municipales es el PSOE con el 36,77 por ciento de los votos y once concejales, --los mismos que en los comicios de 2019--, seguido del PP, con el 36,24 de los sufragios que le dan once ediles --tres más que hace cuatro años--. La diferencia en votos entre el PSOE y el PP ha sido de 297 votos. La mayoría absoluta en el Ayuntamiento se sitúa en 14 concejales. En el mandato saliente, el PSOE ha gobernado en coalición con Ciudadanos.

De esta forma, Julio Millán vuelva a ser el candidato más votado, aunque necesitará de pactos para poder gobernar y revalidar la Alcaldía. El candidato del PP, Agustín González, no ha logrado la ansiada mayoría absoluta a la que aspiraba el PP, aunque también mantiene abiertas las posibilidades de llegar a la Alcaldía en virtud de los pactos.

La formación Jaén Merece Más (JMM) se ha estrenado en estas municipales con un 12,52 por cieto de apoyo y tres concejales, lo que los conviertenn en llave de gobierno en el Ayuntamiento ya que serán los que rompan el empate entre PSOE y PP.

Ha sido la primera que se presenta a las elecciones municipales tras haber concurrido con anterioridad a las andaluzas, donde consiguió ser la cuarta fuerza más votada en la provincia y con apenas tres meses de vida

Vox se sitúa en cuatro lugar con el 8,61 por ciento de votos y dos concejales --obtuvo también dos en 2019--, aunque ha subido en votos al pasar de 3.374 votos en 2029 a 4.858 votos en las elecciones de este 28M.

Por su parte, IU, que ha concurrido en coalición con Más País, Verdes Equo y Recortes Cero bajo la marca 'Para la Gente' no ha logrado representación, tampoco lo ha conseguido Podemos y Jaén Sentido y Común.

Hace cuatro años Podemos e IU lograron dos concejales con la denominación Adelante Andalucía, ahora han concurrido por separado, pero no han logrado alcanzar la barrera del cinco por ciento. En estas elecciones, 'Para La Gente' ha logrado el 1,69 por ciento de los sufragos, mientras que Podemos Jaén Sentido y Común ha obtenido el 1,65 por ciento.

CS sufre un espectacular retroceso respecto a las municipales de 2019 y se queda en el 0,62 por ciento de los sufragios frente al 15,43 obtenido en 2019, cuando logró cuatro ediles.

Durante el mandato que acaba de terminar, tres de los cuatro concejales de Ciudadanos se pasaron al grupo de no adscritos y abandonaron el gobierno local en junio de 2021 tras no ser elegida Jaén como sede de la base logística del Colce, un proyecto impulsado desde la formación naranja. De esta forma, los once concejales del PSOE se quedaron gobernando en minoría con el apoyo una única edil de la formación naranja, mientras que los salientes fueron expulsados de CS.

Finalmente los tres exconcejales de CS abandonaron su acta de concejal y no ha sido hasta diciembre de 2022 cuando tres nuevos ediles entraron a formar parte de la Corporación Municipal.

La participación en las urnas en Jaén capital se sitúa en el 63,18 por ciento y la abstención en el 36,81 por ciento. La participación respecto a 2023 ha crecido un 3,30 por ciento.

Los resultados, con el 100% escrutado, son los siguientes:

SIGLAS CON'23 VOT'23 %'23 CON'19 VOT'19 %'19 PSOE 11 20.732 36,77 11 19.953 37 PP 11 20.435 36,24 8 14.578 27,03 JM+ 3 7.064 12,52 - - - VOX 2 4.858 8,61 2 3.374 6,25 ADELANTE 0 - - 2 3.404 6,31 Cs 0 351 0,62 4 8.323 15,43

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS 2023 56.852 36,81% 410 475

*2019 54.337 40,11% 548 420 .