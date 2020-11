Jaén establece dispositivos de calle para informar a temporeros de vacantes en el albergue, que duplica capacidad

JAÉN, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén informa que, una vez ha procedido por tramitación de emergencia a ampliar hasta 60 el número de plazas del albergue temporero de la capital, se ha establecido un dispositivo para captar a todas aquellas que se encuentren en la calle e informarles de las vacantes que se registran en el centro.

El Consistorio ha duplicado desde este viernes el número de plazas y el personal con medios propios, ya que "a pesar de que la Junta de Andalucía estableció el día 9 como fecha de inicio del dispositivo temporero aún no se cuentan con el dinero y el personal con el que la administración autonómica tiene que dotar el albergue de Jaén y cualquier otra infraestructura que sea necesario poner en marcha en la capital".

La respuesta municipal, según una nota de prensa, está dirigida directamente por la concejala de Políticas Sociales, Ángeles Díaz, y el edil de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Miguel Castro, al frente de los equipos del Patronato de Asuntos Sociales y la Policía Local que están movilizados. A lo largo de la mañana de este sábado se han recorrido distintos puntos de la ciudad para localizar a temporeros que ocupasen la veintena de vacantes que se han producido en el centro.

La edil Ángeles Díaz ha explicado que, en coordinación con las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la calle y un gran trabajo por parte de Policía Local, distintos grupos se están desplazando hasta los asentamientos detectados en la capital para informar a aquellos que se encuentran sin techo de que tienen un recurso a su disposición.

"Les hemos trasladado que, si hay plazas libres tienen un sitio en el que dormir, comer y asearse durante 4 noches, lo que supone 5 días, más la posibilidad de una nueva pernoctación de retorno, antes de un traslado. Además, disponen de asesoramiento laboral y ayuda ante desplazamientos hasta el lugar en el que tengan comprometido un trabajo", ha detallado Díaz.

"Hago un llamamiento a los vecinos y vecinas a que, si ven alguna persona en un asentamiento al raso, que lo pongan en conocimiento del Centro de Transeúntes y la Policía Local para dar una respuesta, bien dotándolo de recursos si no desean acudir a un albergue por reticencias a mostrar documentación bien trasladándolos al centro, o bien poniéndolos en espera para cuando se produzca una vacante", ha dejado claro Díaz. "Estamos en una situación cambiante cada día y muy nueva incluso para nuestros equipos profesionales que llevan años de gran conocimiento y experiencia en la atención al dispositivo", señala.

Por su parte, Miguel Castro destaca el trabajo de los agentes de Policía Local, que hacen un gran apoyo no solo en la información sino también intentando validar cualquier documento que porten los temporeros de cara a acceder a recursos sanitarios o de alojamiento.

El proceso se repite varias veces al día, en cuanto se registran vacantes, se informa de la disponibilidad de plazas y, de ser así, se deriva a las personas temporeras al Distrito Sanitario para que se les haga la prueba de antígenos para, posteriormente, acceder ya a las instalaciones del albergue en caso de no estar infectados. Miguel Castro ha hecho hincapié en que, "de haber plazas disponibles, hemos coordinado el trabajo de varias áreas para dar una respuesta rápida y que estas personas puedan estar cuanto antes en el centro".

Ángeles Díaz ha agradecido la solidaridad demostrada por muchos vecinos de Jaén en los últimos días, y recuerda que cualquier respuesta "ha de estar muy bien coordinada no solo con el Ayuntamiento, sino también con las autorizaciones necesarias en estos momentos por parte de la administración sanitaria que establece unas medidas que hay que observar para evitar riesgos no solo entre las personas temporeras si no también en la población". Hay que recordar que Jaén se encuentra en nivel 4 de alerta.

"Sabemos de la solidaridad de los jiennenses y de cómo hay situaciones complicadas que son difíciles y que estamos afrontando con pocos medios y en solitario con las ONG cuando hay muchas más administraciones implicadas en esto. Cualquier gesto pedimos que se canalice a través de las grandes entidades sociales que tenemos en la ciudad y sobre todo consensuar con el ayuntamiento y con el resto de autoridades qué posibilidades hay de poner en marcha iniciativas", recuerda.