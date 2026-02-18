Jaén se mantiene en prealerta tras los temporales para dar cobertura a la evaluación en el casco antiguo y los Puentes

Reunión del Comité de Emergencias del Ayuntamiento de Jaén. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Emergencias del Ayuntamiento de Jaén (Cecopal), ha decidido en la reunión celebrada este miércoles mantener el nivel cero en prealerta del Plan Local de Emergencias para dar cobertura a la evaluación de edificaciones en el casco antiguo e infraestructuras en los cauces de los ríos.

En este encuentro se han dado cita los concejales de Mantenimiento Urbano, Urbanismo, Seguridad y Empleo, Javier Padorno, África Colomo, María del Carmen Angulo y Luis García Millán, respectivamente, junto al técnico municipal responsable de la gestión de emergencias y los representantes de cuerpos y fuerzas de seguridad a cargo del Consistorio.

El alcalde, Julio Millán, ha explicado que el Comité de Emergencias "quiere asentar los estudios técnicos de escolleras y taludes que se han visto afectados o han desaparecido directamente en los cauces de los ríos con técnicos de la Confederación", según ha informado el Ayuntamiento.

"Y seguir la evaluación de construcciones que se han visto perjudicadas por el viento y las lluvias y comprometen la seguridad en algunos puntos para proceder a ordenar el derribo a propietarios o realizarlo de forma subsidiaria", ha añadido.

Del mismo modo, se procede estos días a intensificar la retirada de árboles en toda la ciudad, no solo aquellos que han caído a la vía urbana sino también ejemplares que presentan riesgo de caída.

Por otra parte, las tareas de limpieza de viales y caminos a cargo de Mantenimiento Urbano continúan en la zona de los Puentes, zonas residenciales situadas a las afueras del casco urbano, donde la mayoría de las viviendas están pendientes de regularizar. En la jornada de este miércoles centra sus equipos en la comunidad de Los Palomos. Los efectivos y maquinaria han pasado ya por la comunidad Marbella, Los Cármenes, Valerín, El manzano y Vado Lerín.

Además, en distintos emplazamientos de las zonas residenciales se han instalado contenedores para la retirada de enseres y elementos de los domicilios afectados por el agua. La Concejalía también ha comenzado los trabajos de bacheo en distintos puntos de Jaén como el barrio de Expansión Norte y proseguirá por otros emplazamientos.

Solo el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Emergencias ha hecho casi 300 intervenciones a lo largo del tren de borrascas de las últimas semanas. Destacan los derrumbes de muros, casas y otros elementos, rescates y salvamento en aguas de interior.