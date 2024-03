Jaén Merece Más apoya una moción del PSOE para rechazar el paso de tráfico rodado por el parque de La Alameda

JAÉN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más (JM+), partido que gobierna en coalición con el PP en el Ayuntamiento de Jaén, ha apoyado en el pleno de este jueves una moción presentada por el PSOE para rechazar el paso de tráfico rodado por el parque de La Alameda.

La votación de esta moción, ya aprobada, se produce después de que Junta y Ayuntamiento emitieran este miércoles un comunicado confirmando que las plazas de aparcamiento dotacional del centro de salud Alameda se ubicarán finalmente en la parcela del centro de salud y que su acceso será por la calle Agustina de Aragón y no por el vial del parque de La Alameda que quedará restringido al uso de ambulancias para "evacuación de pacientes en situación de emergencia hospitalaria".

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Julio Millán, ha defendido en el pleno la necesidad de que se dote de "aparcamiento necesario y suficiente" el centro de salud de La Alameda más allá de las 15 propuestas y se garantice "tráfico rodado cero" por el parque.

Asimismo, Millán ha mostrado sus dudas hacia las garantías de cumplimiento del anuncio de la Junta de que habrá acceso al centro por la calle Agustina Aragón, ya que "la apertura del centro se mantiene en agosto y no se dan las condiciones para ello".

Ha añadido que la delegada de Salud, Elena González, decía hace unas semanas que no era posible acceder al centro de salud por la calle Agustina de Aragón "cuando ya dijimos que la obra se está haciendo por esa calle y era posible".

"Si quieren abrir este centro en verano y ceder el suelo para el estacionamiento de 16 míseras plazas tienen que ponerse a trabajar porque si no van a tener problemas", ha dicho Millán. En este sentido, ha afirmado que es "lamentable que solo se plantee por la Junta la mínima expresión de 15 plazas para un centro de salud que atenderá a 45.000 personas" cuando quedan dos plantas inferiores de aparcamiento.

"No nos fiamos de ellos, porque no van a cumplir, porque nos están engañando desde primera hora con este proyecto y porque lo que demuestran es que pueden terminar el aparcamiento y no hay voluntad", ha dicho Millán.

En este punto, ha dicho que JM+ tiene a partir de ahora en el gobierno local "el papel capital de controlar que no haya tráfico por el parque" y ha pedido a su portavoz, Manuel Vallejo, que "no limpie las vergüenzas a la Junta de Andalucía y a González Romo".

Desde JM+, Luis García ha señalado que su formación siempre se ha opuesto a que haya tráfico rodado en La Alameda y de hecho ha estado trabajando para conseguir finalmente que el acceso a las plazas del aparcamiento dotaciones sean por la calle Agustina de Aragón.

García ha dicho que el PSOE "mete un gol en propia puerta" con esta moción ya que cuando los socialistas impulsaron el proyecto inicial, el acceso contemplado para acceder a la infraestructura del aparcamiento sobre la que ahora se construye en el centro de salud era a través de La Alameda.