Reunión de Jaén Merece Más y COAG - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Jaén Merece Más ha denunciado este domingo la "pérdida" en la provincia de más de 600 millones un año por "falta de protección y regulación" del aceite.

"La provincia de Jaén no puede seguir desangrándose en silencio. Mientras el aceite de oliva virgen extra se comercializa en origen en el entorno de los 3 euros por kilo, los costes de producción reales se sitúan en torno a los 5 euros por kilo, y, a partir de 4 euros el olivar tradicional entra directamente en números rojos", ha indicado en una nota.

Ha añadido que esta "brecha estructural entre lo que cuesta producir y el precio de comercialización ha provocado en la última campaña una sangría económica superior a los 600 millones de euros de pérdidas directas para Jaén, ante la pasividad, la falta de regulación efectiva y el abandono sistemático por parte de los partidos tradicionales que han gobernado las administraciones estatal y autonómica".

Para frenar este "proceso de ruina que aboca al abandono de miles de explotaciones familiares", una delegación de Jaén Merece Más (JM+) mantuvo ayer la primera de una serie de reuniones de trabajo de calado técnico con la dirección de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Jaén, celebrada en el marco de la ronda de contactos abierta por la organización agraria.

Por parte de COAG participaron su secretario general provincial y responsable sectorial, Francisco Elvira Arroyo, y el secretario de Organización, Ignacio Rojas Pino.

La representación de Jaén Merece Más estuvo encabezada por su presidente, Juanma Camacho, junto a la tesorera, Ma Ángeles Peinado, el coordinador general, José Mesbailer, y el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Jaén, Luís García Millán.

Tras analizar al detalle el *Acuerdo del sector productor de olivar para almazara* presentado por COAG, el presidente de Jaén Merece Más, Juanma Camacho, trasladó a los dirigentes agrarios que JM+ asume, suscribe y apoya una por una, y sin ningún tipo de matiz, las reivindicaciones de la organización: "Estas demandas no son solo de COAG o de los agricultores, son las demandas de toda la provincia de Jaén".

"Jaén Merece Más las hace suyas como uno de los grandes baluartes de nuestro modelo socioeconómico. Vamos a presionar con toda la fuerza institucional a nuestro alcance, ante el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y las instituciones comunitarias, para exigir que dejen de tratar a Jaén como una colonia productiva y protejan de una vez a nuestro olivar", aseveró Camacho.