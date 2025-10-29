Jaén Merece Más (JM+) presentará candidatura para las próximas elecciones andaluzas

JAÉN 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de Jaén Merece Más (JM+) ha decidido por unanimidad que presentará candidatura en las próximas elecciones andaluzas para "adentrar los intereses de la provincia de Jaén en la política regional".

El presidente de la formación, Juanma Camacho, ha indicado en un comunicado que "la decisión de Jaén Merece Más en bloque es dar la cara por Jaén y luchar, porque para eso hemos nacido y hay que afrontar todo tipo de retos incluso a pesar de la polarización ideológica social actualmente existente".

La idea es "llevar la voz de la provincia a los foros de Sevilla donde se legisla, se decide y se ejecuta el desarrollo andaluz, y que hasta la fecha ha condenado a Jaén a las peores ratios socio-económicas e inversoras por la dejación y el abandono de los grandes partidos".

En la decisión, según Camacho, ha pesado también la existencia de sondeos que "vaticinan la pérdida de escaños del Partido Popular en Andalucía poniendo incluso en riesgo su mayoría absoluta", de ahí que "si Jaén Merece Más consiguiera algún parlamentario podría ser fuerza decisiva para la toma de decisiones en el próximo Parlamento andaluz".

Aunque por el momento no se ha decidido la persona que encabezará la lista de los provincialistas, la formación ya ha empezado a trabajar en diversos entornos para "mentalizar a los jiennenses de una apuesta por la marca local, una apuesta por la propia tierra para que Jaén pueda converger y deje de ser la provincia abandonada a su suerte".

Actualmente JM+ cogobierna con el PSOE en la capital jiennense donde presentó una moción de censura para desbancar al PP de la alcaldía. También gobierna con el PP en los ayuntamientos jiennenses de Baeza, Santisteban del Puerto y Santiago-Pontones.