J.M. Orozco ofrece un "terror diferente" en su libro 'Historias de miedo en la frontera de lo desconocido'

ALMERÍA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El autor J.M Orozco cuenta con una larga trayectoria como guionista, actor y director y ha sabido encontrar en la literatura la fórmula perfecta para conjugar su pasión por el mundo del misterio con su pasión por contar historias. Así surge su segunda obra, 'Historias de miedo en la frontera de lo desconocido'.

"Todas las historias de miedo que componen la obra gozan de mucha intriga, comienzan con situaciones cotidianas que atrapan y nos hacen sentir familiarizados con lo que estamos leyendo, haciendo que el lector empatice con los personajes. Esto, logra que nos sumerjamos sin darnos cuenta en un libro que, por otro lado, interactúa con el lector fuera de sus páginas y esto lo hace muy atractivo y novedoso", ha explicado en una nota de la editorial Círculo Rojo.

El sello de autoedición apunta que "el lector va a encontrar, según las palabras del autor, un terror diferente, lejos de lo gore, lo desagradable o lo que está más de moda, esta obra pretende inquietar y hacer germinar en el lector un miedo que no se detecte hasta que no llegue la hora de cerrar el libro".

"Es entonces, cuando el miedo a lo desconocido se hace presente en ese momento en el que vacilamos cuando tenemos que atravesar el pasillo de casa para irnos a dormir. Es esa sombra que creemos ver por el rabillo del ojo, pero no está ahí, Es esa inquietud que no sabes de donde ha salido o esos pensamientos que no salen de la cabeza mientras intentamos dormir", ha añadido.

Juan Manuel del Pozo Orozco (Córdoba, 1987). Su formación e incursión en el teatro como actor, director y guionista para grupos de teatro infantiles y juveniles (2003- 2012) despertó en él la necesidad de expresarse a través de la escritura, lo que le llevó en 2020 a combinar sus tres grandes pasiones, la literatura, la investigación paranormal y el terror.

Publicó su primera novela, 'El asesino de los pájaros', en octubre de 2021; una obra de terror psicológico, seña de identidad y estilo predilecto del autor. La buena acogida recibida le animó a recuperar unos pequeños relatos de terror, muchos de ellos fruto de sus investigaciones paranormales, que había escrito para ocio de su círculo más íntimo, con el objetivo de reescribirlos y convertirlos en su próximo proyecto junto con la editorial Círculo Rojo.

Como experto en temas paranormales, ha colaborado en radios locales de Córdoba en programas asociados al misterio. Es director de su propio programa, 'Escapadas Paranormales', cuya primera temporada se encuentra en fase producción para su canal de YouTube.