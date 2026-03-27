Jorge Saavedra, coordinador de campaña del PP de Granada para las elecciones autonómicas del 17M

El presidente de los 'populares' granadinos, Francis Rodríguez, ha dado a conocer este viernes que el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, será el coordinador general de la campaña electoral del próximo 17M. - PP GRANADA

GRANADA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva del Partido Popular de Granada ha designado este viernes al secretario general de la formación, Jorge Saavedra, como coordinador general de la campaña electoral del próximo 17M.

Así lo ha dado a conocer el presidente de los 'populares' granadinos, Francis Rodríguez, que ha clausurado el encuentro en el que además se ha designado al resto de miembros que conforman el Comité de Campaña.

Rodríguez ha subrayado que la formación afronta este nuevo proceso electoral "con preparación, ilusión y la firme voluntad de seguir mejorando la vida de los granadinos con un gran equipo humano, unido y comprometido".

En este sentido, ha puesto en valor el gran trabajo del candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, del que ha señalado que es "el mejor candidato posible, que ha demostrado con hechos su compromiso y su pasión por Granada y por Andalucía".

Asimismo, ha incidido en que el objetivo es "seguir consolidando un proyecto amplio, centrado y útil, que siga apostando por Granada y Andalucía como motor de desarrollo y generación de oportunidades". Rodríguez ha insistido en que el PP afronta esta etapa "con vocación de mayoría, desde la moderación y la cercanía a la ciudadanía, trabajando para lograr un respaldo amplio que permita seguir avanzando con estabilidad".

Por su parte, el coordinador de campaña, Jorge Saavedra, ha agradecido la confianza depositada en su persona para asumir esta responsabilidad. "Es un honor contar con el respaldo del Comité Ejecutivo y especialmente del presidente provincial para dirigir, junto a un gran equipo, la campaña electoral de las próximas elecciones autonómicas", ha dicho.

Saavedra ha asegurado que el PP de Granada encara la campaña "con el mejor candidato, Juanma Moreno, y con un proyecto político que ha transformado Andalucía en los últimos años, situándola como referente en empleo, atracción de inversiones y mejora de los servicios públicos".

Asimismo, ha destacado que "hoy Andalucía y Granada son sinónimo de estabilidad, moderación y de una forma de hacer política en la que la confrontación no tiene cabida", y ha añadido que el partido desarrollará "una campaña en positivo, basada en propuestas, en la que iremos desgranando un programa que es la mejor opción para el futuro de Granada y de Andalucía".

Para finalizar, ha avanzado que el equipo recorrerá toda la provincia en las próximas semanas para "estar cerca de los ciudadanos, escuchar sus necesidades y trasladarles un proyecto sólido y realista".