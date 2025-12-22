La jornada intensiva de verano en la construcción se adelanta al 29 de junio en la provincia de Jaén

Archivo - Obreros de la construcción/Archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

JAÉN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jornada intensiva de verano en la construcción en la provincia de Jaén se adelanta y empezará el día 29 de junio y terminará el día 31 de agosto, ambos incluidos, y con un horario de 7,00 a 14,00 horas.

FICA-UGT Jaén ha informado que en 2026 habrá cinco días festivos por ajuste de calendario --2 y 5 de enero, 27 de febrero y 24 y 31 de diciembre-- para ajustar la jornada anual a las 1.736 horas que marca el convenio de la construcción de la provincia de Jaén, además de los festivos nacionales, regionales y locales de cada población.

En Semana Santa habrá horario especial los días 31 de marzo y 1 abril --martes y miércoles santos--, con horario de 7 horas de trabajo. Además, será de obligado cumplimiento el Real Decreto 4/2023 de 11 de mayo que establece medidas de protección para las personas trabajadoras expuestas a temperaturas extremas.

Desde UGT FICA Jaén se ha informado que este calendario entrará en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pero ya han quedado establecidos por unanimidad los días 2 y 5 de enero, ante la proximidad de los mismos.