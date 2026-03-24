José Luis Villar presenta en el Parlamento un libro sobre el "triunfo del pueblo andaluz" y su conquista de la autonomía

Presentación del libro 'El triunfo del pueblo andaluz. Historia de la conquista de la autonomía' en el Parlamento. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca del Parlamento de Andalucía ha acogido este martes la presentación del libro 'El triunfo del pueblo andaluz. Historia de la conquista de la autonomía', obra de José Luis de Villar Iglesias editada por Centra Humanidades, dependiente de la Fundación Centro de Estudios Andaluces.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, que ha estado acompañado por el viceconsejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Tomás Burgos; el decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería y catedrático de Historia Contemporánea, Rafael Quirosa-Cheyrouze; y José Antonio Parejo, editor del Consejo Editorial Centra Humanidades, según ha informado el Parlamento en una nota.

'El triunfo del pueblo andaluz. Historia de la conquista de la autonomía' es el tercer número de la colección Monografías AH Centra Humanidades, y es un estudio sobre el proceso del autogobierno andaluz (1977-1982) que sitúa a la movilización ciudadana como "factor decisivo en la conquista de la autonomía".

El proyecto Centra Humanidades es una nueva línea de publicaciones científicas destinada a promover la generación y difusión de conocimiento científico en el ámbito de conocimiento de las Humanidades, mediante la evaluación, publicación y difusión de trabajos inéditos procedentes del ámbito académico e investigador. Forman parte de este proyecto la revista 'Andalucía en la Historia', la colección 'Biografías AH', además de 'Monografías AH'.