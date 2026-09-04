Una joven herida en el pecho por un proyectil de perdigones durante las fiestas de Fuente Vaqueros (Granada)

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GRANADA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una joven que forma parte de una agrupación musical ha resultado herida por el impacto de un proyectil de perdigones en la noche de este pasado jueves durante las fiestas del municipio granadino de Fuente Vaqueros.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado emitido tras el suceso, en el que ha manifestado su más absoluta condena y rechazo ante el que ha calificado como "lamentable incidente".

Según el relato del Consistorio, los hechos ocurrieron en la noche del jueves, en torno a las 22,55 horas, durante la cita para la recogida de los Misters y Misses de la Feria, cuando una integrante de la charanga La Yunka recibió el impacto de un proyectil de perdigones.

El alcalde de la localidad, José Miguel Muñoz, ha explicado a Europa Press que, debido a que el balín perforó el pulmón de la joven, esta ha pasado, por protocolo médico, un tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "He podido hablar con la familia y, tras una intervención quirúrgica que ha ido bien, se espera que pronto pase a planta", ha señalado el regidor en la tarde de este viernes, a la vez que ha confiado en que pronto se le pueda dar el alta hospitalaria.

REACCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

"Es especialmente grave y lamentable que un momento destinado a la alegría, la celebración y la convivencia de nuestro municipio se vea alterado por actos de esta naturaleza, que pueden poner en serio riesgo la integridad de las personas", recoge el Ayuntamiento en un comunicado oficial, en el que informa que la Policía Local y la Policía Judicial se encuentran "trabajando en la investigación de los hechos, analizando las imágenes disponibles y las grabaciones de las cámaras de videovigilancia con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar las circunstancias del incidente".

El Ayuntamiento de Fuente Vaqueros también señala que está en permanente contacto y coordinación con la familia y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, poniendo a su total disposición todos los medios y recursos municipales que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.

"Confiamos en que la investigación permita dar con la persona o personas responsables de estos hechos y que, una vez determinadas las correspondientes responsabilidades, sean puestas a disposición judicial y recaiga todo el peso de la ley", señalan.

El Consistorio también ha hecho un llamamiento a cualquier persona que pudiera disponer de vídeos, fotografías o cualquier otra información que pueda resultar de utilidad para la investigación, para que se ponga en contacto con la Policía Local de Fuente Vaqueros y facilite dicho material.