La joven jienense Isabel López se proclama campeona del mundo de tiro con carabina para invidentes

Campeonato en Changwon - ONCE

JAÉN 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La joven jienense Isabel López Elvira se ha proclamado este domingo campeona del mundo de tiro con carabina de pie para personas ciegas, en el campeonato que se está celebrando en Changwon (Corea del Sur).

Según ha indicado la Once en un comunicado, la joven deportista jienense, de 18 años, se ha impuesto en la competición por delante de la polaca B. Rutkowski. La medalla de bronce ha sido para la malagueña Sonia Rivero.

Representante de la Federación Española de Deportes para Ciegos, la joven tiradora con discapacidad visual ha convertido esta disciplina en una auténtica pasión para ella. Este mundial de Corea del Sur ha supuesto su debut en una gran competición internacional.