Juan Carlos Campo: "Es inconcebible que el PP no quiera renovar el CGPJ solo porque no le guste el modelo de elección"

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESSS) -

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha mostrado sorprendido por la actitud del Partido Popular acerca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la "justificación" que dan para no llevarla a cabo porque "no les gusta la forma de elección".

En un encuentro digital organizado por la cadena SER Andalucía, el ministro ha insistido en la necesidad de cambios en ese órgano porque "así lo establece la Ley". "Es un mandato claro de la Constitución, no es cuestión de cambiar mayorías y la voluntad del Gobierno es que se cumpla".

"La fórmula de renovación se hizo de forma consensuada. El Congreso y el Senado eligen a seis miembros y no hay otra alternativa. Es cierto que no se da el clima adecuado, pero no hay tiempo que perder", ha afirmado Campo. "No podemos hacer invocaciones a la Constitución --en alusión al Partido Popular-- y después no cumplir lo establecido en ella. Lo llamativo no es que no se renueve el Consejo sino ampararse en el modelo para no hacerlo".

El ministro no ha querido pronuciarse sobre el Decreto ley de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía. "Mi condición de juez me impide valorar este asunto, será el Tribunal Constitucional quien regule esa normativa si bien puedo afimrar que sí me ha sorprendido que se aprobara con carácter de urgencia".

Asimismo, Juan Carlos Campo ha eludido comentar los recursos de casación anunciados por algunos exresponsables del gobierno autonómico, como Manuel Chaves, en el denominado caso político de los ERE. "Prefiero no pronunciarme para evitar interpretaciones erróneas. Sí espero que el Tribunal Supremo (TS) resuelva pronto y confío en la honorabilidad de ellos, pero no quiero que mis palabras supongan un juicio paralelo".

En cuanto al caso de Mercasevilla, tras el informe del CGPJ que ha declarado el "anormal funcionamiento" de la Justicia en el procedimiento correspondiente a la venta de los terrenos de la sociedad y el anuncio del exprimer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, de, si finalmente media una indemnización, solicitar que sea cargada a la juez Mercedes Alaya como instructora del caso, el ministro ha evitado pronunciarse porque "podría comprometer su actuación posterior". "Ese expediente se aanlizará y resolverá como un asunto más, por lo que esperaré a tener toda la documentación para tomar una decisión".

Por último, Juan Carlos Campo ha insistido en que no hubo "castigo" a Málaga y Granada a la hora de pasar de fase en la desescalada en fechas diferentes al resto de provincias de la Comunidad Autónoma. "A veces los políticos hablamos demasiado. Se hizo siguiendo criterios médicos. Ni siquiera puedo entender que los rebrotes de casos de la Covid-19 que ahora se está dando en esas provincias tenga algún tipo de relación con esos cambios de etapas en el proceso de vuelta a la normalidad".