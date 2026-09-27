A juicio en Córdoba tres acusados de defraudar a la Seguridad Social unos 617.000 euros de cuotas a empleados

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CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba prevé acoger el martes el juicio a tres acusados de delito de defraudación a la Seguridad Social, en más de 617.000 euros, correspondientes al impago de cuotas de cotización de sus empleados tras constituir cuatro sociedades. La Fiscalía pide para cada uno de ellos penas de tres años de prisión y multa de 1,2 millones de euros.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, dos procesados, "de común acuerdo y de manera concertada", constituyeron sucesivamente una serie de entidades, utilizando para su desarrollo y gestión el mismo local, "con la finalidad de defraudar las cuotas de Seguridad Social generadas".

Al respecto, uno de los acusados, para "obtener un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio de la Seguridad Social, decidió que no pagaría las cuotas generadas por el alta de los trabajadores de sus empresas, ni las cuotas de recaudación conjunta generadas por dichas altas".

De este modo, supuestamente diseñó "una estructura societaria fraudulenta con cuatro mercantiles, constituyéndolas sucesiva o simultáneamente, para impedir igualmente que la unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social consiguiera cobrar las deudas que se iban contrayendo y no se pagaban".

En este caso, el fiscal apunta que dicho procesado "era el verdadero gestor de las sociedades", mientras que el otro acusado, "de común acuerdo" con él, se constituyó como su testaferro y constaba como fundador y administrador único y aparente de todas las entidades.

Por otra parte, un tercer acusado, "de común acuerdo" con los otros dos, participió y colaboró "en el entramado, interponiéndose como uno de los sucesivos arrendatarios simulados, sucediéndose así en la explotación de la actividad desarrollada en el local", con el fin de "enmascarar la titularidad real del negocio y frustrar y entorpecer el cobro por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en connivencia con los otros dos acusados".

Como quiera que la primera entidad comenzó a generar deuda con la Seguridad Social por el impago de las cuotas de cotización de sus trabajadores, los acusados, "con el propósito de eludir el pago de las cuotas debidas al régimen general por la contratación de trabajadores en el ejercicio de su actividad, comenzaron a constituir de manera sucesiva las sociedades mercantiles".