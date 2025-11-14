El juicio por el crimen de Los Yesos (Granada) se reanuda este lunes tras la conclusión de las periciales

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio con jurado popular que sigue la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada por el conocido como crimen de Los Yesos (Sorvilán), que comenzaba el pasado lunes y estaba señalado en principio para esta semana, se prolonga la próxima por la magnitud de un caso en el que hay cuatro acusados con versiones enfrentadas, y después de que este jueves finalizara la práctica de periciales.

De este modo la sesión prevista para este viernes se ha pospuesto a este próximo lunes, según las fuentes del caso consultadas por Europa Press, que han detallado que entonces comenzará el trámite de conclusiones al que seguirá el de los informes de las partes, todo ello antes de que el jurado pueda recibir el objeto del veredicto.

Este pasado jueves se finalizaban la exposición de los análisis de los médicos forenses, de balística y de huellas dactilares en determinados objetos, después de que el miércoles finalizaran las declaraciones de los testigos y comenzaran las periciales.

En la declaraciones de los procesados el pasado martes ante el tribunal, dos de ellos, de nacionalidad marroquí, reconocieron los asesinatos del dueño de un cortijo de este municipio de la comarca de la costa y de su compañera sentimental tras ser torturados, pero no haber agredido sexualmente a esta última.

Ambos de 29 años y en situación irregular cuando tenían lugar los hechos, el 20 de abril de 2022, se enfrentan a prisión permanente revisable precisamente por el asesinato de ella tras, según mantiene el fiscal en sus conclusiones provisionales, haberla agredido sexualmente.

Señalaron respecto de este último extremo que nunca actuaron contra ella con deseo sexual si bien reconocieron que la desnudaron "entre todos" al objeto de "asustar" al hombre para que accediera a entregarles el dinero que al parecer iban buscando.

Sí admitieron que el supuesto cabecilla dio muerte al hombre, y el otro a la mujer, en el marco de un plan que habrían decidido, según reiteraron ambos en sus declaraciones a sus abogados, "entre todos", participando también los cuatro, según estos testimonios en sede judicial, en los golpes y las torturas a las víctimas, así como en el traslado y el arrojamiento por un terraplén de los cadáveres posteriormente. Los dos dijeron estar arrepentidos por lo sucedido y han pedido perdón a las familias.

En el contexto en el que ocurrieron los hechos, los dos procesados españoles, de 32 y 22 años, no les habrían tenido "miedo", versiones que contrastaron con las de estos dos, que, acusados provisionalmente por la Fiscalía de ser cómplices en la presunta comisión de los asesinatos y la agresión sexual, alegaron precisamente haber estado en "shock" o paralizados en distintos momentos de sus declaraciones ante el tribunal para justificar que no hicieran nada para evitar los fatales desenlaces.

Para estos dos supuestos cómplices la Fiscalía pide por la presunta comisión del asesinato del hombre un total de doce años de prisión y por el de la mujer, 22, en el marco de los más de 60 años que piden para cada uno desde el ministerio público, solicitudes de penas similares que en el caso de los otros dos se suman a la de prisión permanente revisable.

Uno de los procesados con DNI, hijo de una mujer que al parecer había sido compañera sentimental del hombre al que dieron muerte en su cortijo, negó que hubiera podido actuar por venganza, y que pasara información a los otros sobre el dinero que pudiera haber en el lugar pese a que indicó que el supuesto cabecilla le habría pedido averiguar datos al respecto en varias ocasiones.

"Aquí no hay nada, vámonos", mantuvo que dijo cuando llegaron al lugar antes de quedar en "shock" por las amenazas que dice que recibió contra él y contra su madre, al igual que él "nunca" tuvo el control de la situación.

Los hechos se desencadenaban al parecer para un robo tanto de dinero como de drogas, según mantuvo el otro nacional español que le dijeron los procesados para los que la Fiscalía pide prisión permanente revisable. "Hoy es el día" afirmó que les dijeron habiendo reconocido que estuvieron implicados previamente en asaltos en la misma propiedad. Pero nunca pensó que podían "hacer lo que hicieron".

"VAIS POR EL MISMO CAMINO"

"En ningún momento" según esta versión, se planeó "entre todos como están diciendo", a la par que incidió en que se sintió amenazado y temió por la vida de su familia porque se habrían convertido en testigos del desenlace del crimen, y que incluso para ello vio cómo uno de los marroquíes dio "machetazos" en una silla a su lado y le llegó a poner "dos veces" una pistola en la cabeza. "Si no hacéis esto ustedes vais por el mismo camino", fue el mensaje que señaló que recibió para explicar su supuesta participación en los hechos.

Van a ser revisadas por el jurado distintas declaraciones en fase de instrucción de los mismos procesados por posibles contradicciones que habrían detectado las partes este pasado martes, en la que fue la segunda jornada de un juicio que se sigue por la presunta comisión de delitos de asesinatos, detenciones ilegales y robo con violencia en casa habitada, agresión sexual, lesiones, tenencia ilícita de armas, y contra la seguridad vial, todos ellos con la agravante de disfraz.