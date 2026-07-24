A juicio en octubre el caso de la familia de Gójar (Granada) que no pudo adoptar a su hija de acogida

Archivo - Edificio judicial de Caleta, en Granada capital - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juzgado ha fijado para octubre el juicio de los padres de acogida de Gójar (Granada) que reclaman la vuelta a su hogar de la menor de siete años que ha convivido con ellos durante 17 meses y que salió del domicilio para una adopción que al final no llegó a materializarse.

En este periplo la niña acabó en un centro de menores y la familia de acogida no sabe nada de ella desde que hace tres meses fuera sacada del colegio "sin avisar", ni darle la oportunidad de despedirse o recoger sus pertenencias, según consta en la demanda presentada contra la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, a la que ha tenido acceso Europa Press.

Ahora, la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 2, ha fijado para el próximo 5 de octubre la vista donde se abordará el futuro de la menor, según se desprende de una reciente diligencia de ordenación, consultada por Europa Press.

Los padres de acogida de la pequeña, Pepe Ferrer y Loli Gómez, confían en que "se haga justicia" y "que nunca jamás se vuelvan a llevar a un menor de esa forma, sin decir nada a los padres de acogida cuando están colaborando".

Ellos reclaman al Juzgado el retorno de la pequeña a su hogar en régimen de acogida temporal y que se inste a la Junta para que inicie los trámites para que se constituyan en familia de acogida permanente o familia de adopción.

No obstante, matizan que "si ganan" esta batalla judicial y la pequeña se encuentra bien donde está "no moverán un dedo" para cambiar esa situación porque lo que les interesa es su "bienestar".

"Pero si no está bien, tiene su casa donde acudir; que es con nosotros", relata Pepe Ferrer en declaraciones a Europa Press, reclamando "que prevalezca el bien superior de la menor".

Le pequeña llegó a casa de esta familia en diciembre de 2024 "en un estado físico lamentable" y con "terrores nocturnos", según señalan los padres de acogida.

No obstante fue adaptándose a su nueva realidad y al final del acogimiento, "mostraba una integración plena", no sólo con la familia y con los vecinos, sino también en el colegio.

A partir de diciembre de 2025 se les informó de que la niña iba a pasar a adopción y de que se iba iniciar un proceso de acople con una familia monoparental masculina, pero la familia mostró su oposición por la "estabilidad emocional" de la pequeña y propuso acogerla de forma permanente. Esta petición no fue atendida y se les dijo que la decisión "estaba tomada".

El plan de acople "fracasó" puesto que la menor se negaba a ir a las visitas programadas con su potencial padre adoptivo y "no asimiló" este cambio en sus circunstancias vitales.

El 8 de abril, la Administración resolvió el cese del acogimiento y el día 23 de ese mismo mes "la administración con apoyo de la policía autonómica, se había llevado a la menor del colegio en el que cursaba sus estudios, sin que se le ofreciera la oportunidad de despedirse de su familia, ni de sus compañeros, ni de su entorno social. Desde entonces se encuentra en un centro residencial de Aldeas Infantiles", según se expone en la demanda. Ahora estos padres de acogida confían en poder recuperarla.