La Junta acepta la simplificación "insuficiente" de la PAC y "ceñirse" a la norma UE ante "criterios extra" del Gobierno

SEVILLA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este jueves sobre las medidas de simplificación de los reglamentos de aplicación la Política Agrícola Común (PAC), que aprobó el Parlamento europeo el 24 de abril, que "la valoración que hacemos es que son positivas" con la idea de "sea posible todo lo que vaya encaminado a la simplificación, a facilitar las tramitaciones administrativas", aunque ha precisado que "entendemos que es insuficiente".

Durante su primera comparecencia parlamentaria en comisión como consejero suplente de Agricultura tras la salida de Carmen Crespo para ser la número dos de la lista del Partido Popular a las elecciones europeas de 9 de junio, Fernández-Pacheco ha considerado que "el Ministerio ha ido más allá, exigiendo aún más de lo que la propia Unión Europea había planteado", un planteamiento que ha considerado puede "enrevesar todavía más la normativa comunitaria" y con ello "ponérselo más difícil a los beneficiarios de la PAC".

"Nosotros ya propusimos la eliminación de todos los criterios extras propuestos por el Gobierno de España, ciñéndonos única y exclusivamente a la normativa comunitaria", ha precisado el también portavoz del Gobierno andaluz, quien ha calificado de "oportunidad perdida" el ejercicio de la Presidencia semestral de la Unión Europea por parte del Gobierno, al que ha reprochado también que "ha faltado diálogo", tras considerar que "era un escenario perfecto y se desaprovechó".

Ha defendido que el Gobierno andaluz "se adelantó a toda esta situación" por cuanto ha blandido "el diálogo con todas las organizaciones agrarias para que no se aprobara una PAC que entendíamos no se podía cumplir por los agricultores de nuestra tierra" para proclamar que "hemos hecho todo lo posible para flexibilizar la PAC en el ámbito de las competencias que tiene la comunidad", entre las que ha mencionado las propuestas de flexibilización a la condicionalidad.

Entre las asignaturas pendientes ha situado la figura del agricultor activo, terreno donde ha planteado que "prácticamente 4.000 agricultores de Andalucía ha quedado fuera de la PAC", situación que ha calificado de "un auténtico drama para muchísimas familias de nuestra tierra".

Fernández-Pacheco ha aludido también a soluciones posibles como la fiscalidad, ámbito donde ha recordado que el Gobierno andaluz reclama una rebaja generalizada en los módulos de tributación del Impuesto de la Renta para agricultores y ganaderos.

Otro de los lamentos del consejero suplente de Agricultura ha sido sobre la repercusión de los fondos Next Generation, un instrumento donde se ha quejado "de que no ha habido ningún tipo de gobernanza, ni con los ayuntamientos, ni con las comunidades autónomas", y que, por ello, "desatienden también al campo".

VOX: HEMOS TENIDO ALGO QUE VER CON LA FLEXIBILIZACIÓN El diputado de Vox Alejandro Hernández ha recordado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, presentó un documento de 43 medidas en respuesta a las demandas del sector primario para "intentar acallar las protestas" en demanda de "una flexibilización de la normativa que asfixia al campo", antes de blandir que en ese desenlace "ha tenido algo que ver mi partido en Europa".

"Todo lo que no sea derogar el Pacto Verde y la Agenda 2030 no va a solucionar el problema de raíz", ha proclamado el parlamentario de Vox, mientras ha cuestionado al Gobierno andaluz "si se van a conformar" con esa flexibilización parcial "o le van a pedir al señor Planas un mayor rigor y una mayor profundidad de las medidas que, a nuestro juicio, son insuficientes", mientras que ha apuntado que "los ecorregímenes no tiene en cuenta la distribución de irregularidad de las precipitaciones", antes de expresar su "ninguna confianza" sobre "la verdadera voluntad" del Gobierno en aplicarlas.

"Vox es el único partido que se ha opuesto frontalmente a las políticas que arruinan el campo español", ha proclamado Hernández, convencido de que su partido ha sido "la única voz en España que se ha alzado siempre en defensa del sector primario".