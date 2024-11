Junta: Andalucía "cumplirá" y tendrá "instalados" este año sus centros de atención 24 horas frente a la violencia sexual

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (PP-A), ha aseverado este martes que la comunidad autónoma "cumplirá" con la fecha límite prevista por el Gobierno central para la apertura de centros de atención integral 24 horas ante casos de violencia sexual, y dichos edificios estarán "instalados" a fecha del próximo 31 de diciembre de 2024.

Así lo ha prometido la consejera en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, y en respuesta a preguntas de los periodistas sobre la fecha de instalación de dichos centros en Andalucía.

En todo caso, Loles López ha aseverado que la Junta "no ha incumplido" con los plazos previstos, y al respecto ha explicado que, inicialmente, "cuando el Gobierno de España firmó con Bruselas instaurar los centros 24 horas", firmó "un plazo que no iba a cumplir casi ninguna comunidad autónoma porque era imposible", dado que no atendía a los plazos realistas de "un procedimiento administrativo ni una licitación", según ha manifestado.

Según ha abundado, prácticamente "todas las comunidades advertimos de esto en la Conferencia Sectorial al Gobierno de España", también las del "color" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y el Ministerio del ramo se dio "cuenta de que, efectivamente, tiene que actuar cuando nos escucha a todas" las comunidades y negoció "una ampliación de plazo con Europa" que vence el próximo 31 de diciembre.

La consejera ha señalado que los centros "se están instalando" en Andalucía y "estarán instalados a día 31 de diciembre", por lo que la comunidad autónoma "cumplirá con la fecha" prevista.

Ahora bien, la titular andaluza de Igualdad ha querido dejar claro que el servicio que prestarán dichos centros, es decir, el de "atención inmediata 24 horas" ante casos de violencia sexual, ya "existe" en Andalucía.

Así, ha explicado que "si ahora mismo una mujer" de un municipio como Valverde del Camino, en la provincia de Huelva, "sufre una agresión de violencia sexual, automáticamente hay una persona, que es psicóloga, que se desplaza" a esa localidad "a atender a la víctima", y "si a la víctima la han tenido que ingresar en el Hospital del Riotinto", que es el hospital comarcal que corresponde a Valverde, dicha profesional se desplaza a ese centro.

"Así funciona el servicio" ya en Andalucía, según ha subrayado la consejera, que ha agregado que lo que ha "trasladado a la ministra es que, bajo mi responsabilidad, y salvo que ella me obligue por escrito, cosa que creo que no va a hacer, porque nos vamos a entender, estoy segura, no voy a cambiar ese servicio, porque me parece de perogrullo que yo ahora a esa psicóloga me la lleve al centro 24 horas, y a la víctima cuando llame le diga, coja usted el coche o busque a alguien que la lleve, y se desplaza usted hasta la capital --Huelva--, a 80 kilómetros".

"Esto no va de política", sino de "ponerle un poquillo de sentido común", ha aseverado en esa línea la consejera, que ha agregado que "lo que habla el Ministerio" en relación a dichos centros de atención 24 horas "es de edificios", y éstos "estarán" instalados en Andalucía antes de fin de año, pero ha querido poner de relieve que el Gobierno "sólo nos ha financiado edificios, no el servicio", y "lo que salva vidas son los servicios, no los edificios", ha sentenciado Loles López.

PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas, la consejera se ha reafirmado en su posicionamiento acerca de que "es necesaria" una "revisión" del Pacto de Estado contra la violencia de género.

"Lo llevo reclamando hace más de un año, y creo que hay que llevarlo a cabo y que hay que hacerlo desde la lealtad y desde el diálogo, y conseguir la unidad y el entendimiento", ha abundado la titular andaluza de Igualdad, que ha agregado que "una cuestión que evidencia la necesidad de modificar" de dicho pacto es el surgimiento de una "nueva violencia" como es la "digital", para que se tenga en cuenta en ese acuerdo.

TELÉFONO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Por otro lado, a la consejera le han preguntado también por el Teléfono de Violencia Intrafamiliar implantado por la Junta en la pasada legislatura en virtud de un acuerdo del Gobierno andaluz con Vox, y al respecto la consejera ha señalado que el PSOE-A y Vox mantienen una "guerra" en esta materia, y los socialistas insisten en pedirle que "elimine" dicho teléfono, mientras que desde Vox lo que quieren es que la Junta "elimine el Instituto Andaluz de la Mujer" (IAM).

"Y yo le he dicho tanto a un grupo político como a otro que ni voy a eliminar una cosa ni la otra", ha remarcado Loles López, que en esa línea ha aseverado que "la violencia de género existe, desgraciadamente es una realidad, y los profesionales del Instituto Andaluz de la Mujer hacen una magnífica labor en la lucha contra esta lacra".

De igual modo, ha defendido que "existen otros tipos de violencia", y "mientras que ese teléfono pueda ayudar a otra persona que esté sufriendo otro tipo de violencia", cree que es su "responsabilidad y la de todos ayudar y atender a esa persona".

A preguntas de los periodistas, la consejera ha precisado que dicho teléfono contra la violencia intrafamiliar recibió un total de 346 llamadas durante el pasado ejercicio de 2023.