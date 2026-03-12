La Junta de Andalucía niega haber reducido el presupuesto para la conservación de carreteras

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, en sesión parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha negado este jueves en sesión parlamentaria que su Gobierno haya reducido el presupuesto destinado a la conservación de la red viaria andaluza.

En respuesta a la preguntada formulada por el grupo parlamentario Vox en Andalucía relativa a actuaciones frente al estado de las carreteras en Andalucía, Díaz ha señalado que "este Gobierno trabaja, este Gobierno es previsor y va a destinar 535 millones de euros para obras de emergencia y actuaciones motivadas por las recientes lluvias".

Al hilo, la consejera ha destacado que "hasta la fecha la Junta ha destinado más de 1.186 millones a la conservación de nuestra red viaria, lo que supone 445 millones más que en los últimos ocho años".

No obstante, ha insistido en que evidentemente, "el episodio es el que es y ha sucedido lo que ha sucedido" y sobre todo en lugares como la Sierra de Cádiz o la Sierra de la Serranía de Ronda. Pero, "ahí está este Gobierno actuando, dando respuesta a todos los alcaldes y alcaldesas", ha insistido.

Por otro lado, Díaz ha señalado que cuando llegaron al Gobierno "tuvimos que invertir 221 millones de euros para renovar los 32 contratos de conservación de carreteras que nos encontramos caducados". A pesar de ello, "casi el 40% de las carreteras andaluzas, más de 4.000 kilómetros, necesitaban una actuación inmediata", ha indicado.

Por último, la consejera ha subrayado que "solo en esta legislatura vamos a invertir 322 millones más que en los últimos cuatro años de la etapa socialista". Así, Díaz ha remarcado que "hemos revertido la situación de las carreteras andaluzas, hemos revertido la situación de nuestra red viaria en Andalucía". Además, ha añadido que "estamos intentando sacar adelante proyectos de carreteras que estaban guardados en un cajón y eso lo ha hecho este Gobierno", ha concluido.

VOX: "BASTA CONDUCIR POR LAS CARRETERAS ANDALUZAS PARA ENCONTRARSE CON BACHES, SOCAVONES Y ARCENES DEGRADADOS"

Por el contrario, Vox ha señalado que "los andaluces no necesitan informes técnicos para saber cómo están las carreteras, tan solo les basta conducir por ellas para encontrarse con baches, socavones, firmas deteriorados, arcenes degradados".

Y, "esto no es un problema de la última lluvia", ha apuntado Vox. "Porque cuando una red de más de 10.500 kilómetros de carretera no recibe la conservación necesaria, cualquier episodio de lluvia va a multiplicar y evidenciar los resultados". Por tanto, "este problema no es meteorológico, es político", ha afirmado.

Así, en 2025, "de casi 245 millones pasaron en 2026 a 237 millones, es decir, siete millones y medio menos para 10.500 kilómetros de carretera". Y, al mismo tiempo, "el Gobierno andaluz reconoce que el nuevo plan multiplica por 17 la inversión de los años anteriores".

Vox ha subrayado que "esto no es un éxito, esto reconoce que durante años se ha invertido muy por debajo de lo necesario". Mientras tanto, "los andaluces pagan las consecuencias con averías, pinchazos y retrasos en los desplazamientos".

Por último, Vox ha concluido que "después de siete años de Gobierno el resultado es que la vía andaluza del señor Moreno Bonilla es un auténtico socavón político".