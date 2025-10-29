La Junta asegura que los traslados interhospitalarios están cubiertos en Granada con la unidad de traslado secundario

GRANADA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Granada dispone de una unidad de traslado secundario de pacientes críticos, dotado de médicos, y personal de enfermería y técnico de emergencias para cubrir los traslados interhospitalarios en su territorio.

Así lo han indicado desde la Junta este miércoles en respuesta a las críticas de los sindicatos UGT y CCOO aludiendo a trasvases de pacientes críticos de un hospital a otro en pleno Puerto de la Mora y en un área de servicio cuando son trasladados desde el norte de la provincia de Granada a la capital granadina.

Los recursos de la unidad de traslado secundario de pacientes críticos están apoyados por los equipos terrestres y aéreos del 061, en base a "un plan de actuación ya establecido para toda la comunidad autónoma andaluza", han precisado desde la Junta en respuesta a estas informaciones relativas a los hospitales de Guadix y Baza.

Según UGT, el transporte de pacientes en estado crítico hasta los hospitales de Granada desde el nordeste de la provincia se ha convertido en "algo lamentable que pone en peligro a enfermos por una nefasta gestión y deja desatendidos a más de 30.000 habitantes de la comarca de Baza".

También la Sección Sindical de CCOO del Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada ha alertado en una nota de prensa este miércoles del "deterioro" que ha asegurado que sufre el servicio de urgencias y emergencias extrahospitalarias de la comarca, que "atiende a una población dispersa, envejecida y con alta carga de enfermedad, superior a 30.000 habitantes, con solo dos equipos completos de médico y enfermero y un refuerzo hasta las 20,00 horas".