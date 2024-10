Junta cifra en más de un centenar las incidencias por el temporal en Andalucía y destaca su importancia para la sequía

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha comunicado que el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112) ha gestionado más de un centenar de incidencias, en concreto 118, sin que se hayan registrado heridos tras la activación del Plan Especial de Emergencias ante en el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI). Además, el consejero ha incidido en la importancia de "esta maravilla de lluvia" para la sequía, que "espero que no tenga consecuencia de incidencia grave".

En concreto, 73 de las incidencias se han dado por anegación, 30 por anomalías en servicios básicos y 15 por derrumbamientos y caídas. Este Plan se encuentra en fase de preemergencia, situación operativa 0, hasta las 15,00 horas de este sábado. Hasta el momento ha transcurrido con "normalidad" y sin incidencias "graves", ya que "casi todas son por inundaciones de patios, casas bajas, plantas bajas o de garajes principalmente y sótanos", ha detallado el consejero en declaraciones a Europa Press.

Sólo se ha producido una incidencia en carretera, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) pero la vía "no ha tenido que ser cortada", ha agregado Sanz. En este contexto, el consejero ha solicitado "precaución" a la ciudadanía, al tiempo que ha pedido que "no se desarrollen viajes por carretera sin que sean estrictamente necesarios, evitemos los riesgos, atendamos todas las sugerencias por parte del 112 en las redes sociales". Además, ha celebrado que "espero que esta maravilla de lluvia no tenga consecuencia de incidencia grave".

Los incidentes han comenzado a entrar en la sala coordinadora, a partir de las 06,00 horas de este sábado, y los municipios que han concentrado el grueso de los avisos han sido Carmona, Los Palacios y Villafranca y San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, así como Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, en la provincia gaditana.

En cuanto al carácter de las incidencias, la mayor parte de los avisos se ha referido a anegaciones puntuales de sótanos, patios y plantas bajas de viviendas, además de incidencias de tráfico relacionadas con acumulación de agua y barro en carreteras de la red secundaria. En este sentido, mantenimiento de Carreteras ha intervenido en la A-471, por acumulación de lodo y barro, a la altura del kilómetro 57 en Sanlúcar de Barrameda. La citada vía no ha llegado a cortarse, aunque la circulación ha estado condicionada en la zona.

También en este municipio gaditano se ha coordinado la atención a un matrimonio atrapado en una casa de campo en la zona de la calle Peral del municipio sanluqueño, desde el Cecem 112 se alertó al Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz, así como a efectivos de Policía Local que han atendido la solicitud de asistencia.

En la provincia de Sevilla, Policía Local de Mairena del Aljarafe ha señalado que se han anegado varias viviendas en la calle Castellón de la Plana de esta localidad, sin que tampoco se hayan registrado heridos. Desde Camas, los agentes municipales también han comunicado el corte de la A-474, a la altura de la Urbanización Las Canteras, por desperfectos en el asfalto y acumulación de agua.

Ya a partir de las 08,00 horas de este sábado se están coordinando avisos por anegaciones puntuales en diversas calles de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona, así como caídas de ramas y árboles. El frente ha entrado por el litoral gaditano más occidental y avanza hacia el interior de la provincia de Sevilla. En estos momentos se encuentra sobre la zona de Lebrija, El Cuervo, Trebujena, y la zona de las Cabezas. En la provincia cordobesa, por el momento, solo hay avisos puntuales por anegaciones de viviendas en Bélmez y Pozoblanco.

GRUPO DE SEGUIMIENTO DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS

La Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa activó el pasado viernes a las 20,00 horas la fase de preemergencia, situación operativa 0 del PERI para las provincias de Sevilla y Córdoba, esta fase está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido o de las previsiones y predicciones disponibles, con el consiguiente proceso de información a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general. Esta activación está adaptada al nuevo Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (PTEAnd).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó el pasado viernes el nivel rojo por "fuertes" precipitaciones a partir de la media noche en la comarca sevillana de la Sierra Norte y en la cordobesa de Sierra y Pedroches.

El nivel naranja --riesgo importante--, además, también está activo hasta las 21,00 horas en la comarca de Grazalema y en el Litoral de Cádiz, y hasta el final de la jornada de este sábado en las Campiñas de Córdoba y Sevilla y en el Litoral, Andévalo y Condado (Huelva). En cuanto a los avisos amarillos, estarán vigentes por lluvias y tormentas en varias comarcas de Cádiz, Córdoba, Huelva, Sevilla y Jaén durante toda la jornada del sábado.

Ante estas previsiones, la Consejería de la Presidencia ha activado el Grupo de Seguimiento de Fenómenos Meteorológicos Adversos (FMA) para reforzar los mecanismos de coordinación y seguimiento mientras estén vigentes los avisos por lluvia en la comunidad autónoma.

El grupo, de carácter multidisciplinar, está compuesto por personal técnico y de dirección de las distintas áreas regionales y provinciales del 112, así como de los servicios autonómicos y provinciales de Protección Civil, liderados por la Dirección General y la Subdirección de Emergencias de la Consejería de la Presidencia.

Este equipo hace un análisis y seguimiento de los avisos adversos que llegan al Centro Coordinador, a través de la Agencia Estatal de Meteorología, y supervisa su difusión entre los municipios de las comarcas y zonas afectadas para la adopción, si cabe, de medidas de prevención y respuesta. Del mismo modo, garantiza una información puntual a la población para prevenir riesgos y evitar incidencias.

El seguimiento del fenómeno incluye también la realización de mapas de seguimiento de las incidencias para conocer en tiempo real la afectación del temporal en los distintos puntos de la región. Esta observación permanente permite no solo anticipar la respuesta en caso necesario, sino también vertebrar todos los mecanismos para garantizar en todo momento la atención de las demandas de la población debido al temporal.

Esta vigilancia adicional supone un refuerzo a la habitual coordinación con los operativos y distintos servicios de emergencia que intervienen ante las inclemencias meteorológicas como Infoca, perteneciente también a Presidencia, así como Parques de Maquinaria y Servicios de Limpieza de Carreteras de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, la propia Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ante la Agentes de Medio Ambiente en las tareas de este tipo de emergencias, la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad Autónoma, así como con las Policías Locales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Dirección General de Tráfico, servicios de Extinción de Incendios y Salvamento y otras instituciones como Cruz Roja, servicios locales de Protección Civil y Agrupaciones de Voluntariado.

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem 112) se han reforzado las salas regionales de atención de llamadas de Sevilla y Málaga, así como las provinciales de las provincias afectadas por el fenómeno meteorológico adverso: Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba. El mencionado seguimiento de los fenómenos es la base del sistema de alerta temprana que redunda en una mejora en el servicio a la población y permite desplegar de forma casi automática cualquier recurso extraordinario adaptado a las necesidades de cada momento y lugar.