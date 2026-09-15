La Junta defiende que el Ayuntamiento de Córdoba compre los cines de verano tras el expediente de retracto ya iniciado

1117195.1.260.149.20260915150608 La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, visita la exposición 'Misión Andalucía'. A 15 de septiembre de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Guillermo Morales - Europa Press

CÓRDOBA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha informado este martes de que "se ha iniciado ya el expediente de retracto en favor directamente del Ayuntamiento de Córdoba para que pueda adquirir los cines de verano", con la fecha tope del día 6 octubre.

En el Teatro Cómico Principal, la consejera ha destacado que es "un trabajo jurídico muy importante, con mucho diálogo, con mucha cabeza y con mucho corazón también", al tiempo que ha aseverado que "el Consistorio es el que tiene que llevar adelante la adquisición de los cines", de ahí que haya defendido que pueda "comprarlos, ejercer el derecho de retracto".

En este sentido, ha remarcado que la Junta va a cumplir "con la fecha y con el trabajo", a la vez que ha señalado que "el alcalde está entusiasmado con la posibilidad de mantenerlos, cuidarlos y darle toda la actividad, porque son una joya de Córdoba". "Es un proyecto precioso", ha elogiado.

Según ha relatado Del Pozo, "desde el principio ha habido conversaciones con el alcalde y el Ayuntamiento de la preocupación que había con los cines" y "fruto del diálogo con el Consistorio hay dos expedientes abiertos", como son el de retracto y el de protección, "que se registró para la conservación y analizar la posibilidad de proteger, como Bien de Interés Cultural, los cines o esta actividad". Al hilo, ha aseverado que "en los servicios centrales de la Consejería continúa el estudio de esta figura de protección".

Entretanto, la consejera de Cultura ha calificado de "auténtica gozada" trabajar con el Consistorio de la capital, porque "se hacen grandes cosas", citando la ejecución de los Baños Árabes y la Sinagoga, así como las inversiones en Medina Azahara.