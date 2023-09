Junta defiende que ha multiplicado por 4 la certificación de fondos UE y el PSOE le reprocha "una película milagrosa"

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido este miércoles que la certificación de fondos europeos del actual gobierno andaluz "multiplica por cuatro" el nivel que presentaba la Administración socialista precedente, por lo que ha confrontado una certificación media socialista de 300 millones anuales con los 1.240 millones que dice acreditar el PP.

Estos datos los ha ofrecido España durante una comparecencia en el Pleno del Parlamento de Andalucía, a los que ha replicado el Grupo Socialista por medio de su diputado Gaspar Llanes para asegurar que "estamos acostumbrados a sus películas, que las cuenta tanto en sede parlamentaria, como a través de los medios", antes de apuntar que "a veces nos cuentan películas religiosas, casi milagrosas; a veces son de terror para hablar de la gestión del PSOE, pero pocas películas de acción, de ejecución de los fondos europeos".

El relato de la consejera ha arrancado con el marco presupuestario 2014-2020, que heredó del PSOE, para apuntar que la certificación en diciembre de 2018 era de 1.509 millones, con una medida de 300 millones anuales, para esgrimir que el PSOE "certificó sólo dos de cada 10 euros de dinero europeo" y apuntar entonces "el atasco que nos encontramos".

La consejera de Economía se ha lamentado de que "en enero 2019 el sistema estaba colapsado con expedientes de subvenciones de 267 millones sin justificar que impedía realizar los pagos", a lo que ha sumado que las auditorías de la Intervención General de la Junta de Andalucía apuntaban "graves deficiencias en detección del fraude", y ha señalado en este sentido que "se certificaron de forma irregular 134,8 millones y se tuvieron que devolver impactando en el déficit de la Comunidad".

España, quien ha apuntado que la certificación de fondos europeos ha sido de 1.570 millones en 2021 y de 2.177 millones en 2022, ha recordado que en diciembre de este año termina el marco 2014-20 y que Andalucía afronta este final con un "incremento exponencial que nos ha permitido cumplir con los hitos", para colegir de ello que "Andalucía sí cumple con Europa".

Tras poner de manifiesto que "la Covid nos afectó" por cuanto conllevó "casi cuatro meses de suspensión de plazos administrativos", ha explicado que "hemos aprobado reprogramaciones", entre ellas, la incorporación de 985 millones de euros del ReactEU para explicar que "más de la mitad de las partidas van a gasto social".

España ha señalado una ejecución del 91%, a 30 de junio de este año, sobre los 11.168 millones euros recibidos del marco 2014-2020, para especificar que en los fondos Feder, Feader y FSE los datos de ejecución son de un 91,5%, y apuntar que la certificación es de casi 59%, 6.581 millones certificados, antes de recordar que 1.509 millones certificó el PSOE.

Sobre el marco 2021-27 ha señalado que la dotación para Andalucía es de 8.500 millones, de los cuales 7.976 millones son de Feder, Feader y Fondo Social Europeo.

En el caso de los fondos Next Generation ha indicado que de los 140.000 previstos para España, 70.000 son en ayudas directas y el resto, en préstamos, que 20.000 son las comunidades autónomas, mientras que la asignación de Andalucía ha sido de 4.066 millones, de los cuales han llegado 3.342 y que la Junta de Andalucía ha activado 1.700 millones, un 54% de las transferencias recibidas, antes de advertir que "tenemos hasta diciembre de 2026 para ejecutar".

"Desde la llegada del PP se ha mejorado la gestión de los fondos europeos, se ha asegurado la gestión del antiguo marco, en tiempo récord", ha afirmado la consejera antes de recordar que "hemos ejecutado el 91,5% del marco 14-20 y del marco 21-27 tenemos 1.000 millones en ejecución".

"Vamos por el buen camino, vamos a gastarnos hasta el último euro de fondos europeos que llegue a Andalucía", ha proclamado la consejera.

EL PSOE: 32 AÑOS SEGUIDOS SIN PERDER FONDOS EUROPEOS

El socialista Gaspar Llanes ha sostenido que "en 32 años seguidos Andalucía nunca ha perdido fondos europeos", al tiempo que ha recriminado al Gobierno andaluz que "han hecho de la propaganda institucional su principal política", para afirmar que "es la única que se ejecuta al 100% todos los años", antes de considerar que los fondos europeos están en "un 80% inejecutados" y añadir que "se gasta más en propaganda que en vivienda, agua, o desarrollo rural".

Tras poner de manifiesto que "Andalucía es por primera vez la última en PIB por habitante, algo que tiene que ver con la mala gestión de fondos europeos", el parlamentario socialista ha asegurado que "no tenemos información relevante", antes de reprochar a la Consejería que "la información no la contrasta con otras fuentes" al esgrimir los datos de la Fundación Finnova, que ha situado a Andalucía como la Comunidad Autónoma que menos fondos europeos ejecuta, que tiene "4.500 millones de inejecución".

"Se masca la tragedia", ha afirmado Gaspar Llanes después de asegurar que "el presidente (de la Junta) ha ido a Bruselas para pedir más tiempo" para poder gastar los fondos europeos.

La parlamentaria del PP-A Trinidad Herrera ha comenzado subrayando que los fondos europeos representan "una oportunidad única para construir un futuro más próspero, sostenible e inclusivo para todos los andaluces", y ha aplaudido la "brillante y detallada" comparecencia de la consejera, que ha enmarcado en la "transparencia, información y rendición de cuentas" que, según ha defendido, caracterizan la acción del Gobierno de Juanma Moreno, que cuando llegó a la Junta se encontró con un "caos y colapso" heredado de la gestión del PSOE-A de esos fondos, cuya responsabilidad, por el contrario, ha asumido el Ejecutivo del PP-A de manera "eficiente y transparente", según ha reivindicado.

La diputada de Vox Cristina Jiménez le ha reprochado a la consejera de Economía que "poca información hemos tenido" y que por ello "nos pide un acto de fe", antes de augurar que "entiendo que esta comparecencia le haya inquietado sobre las noticias de la mala gestión de los fondos europeos, también a nivel autonómico y de forma específica en nuestra Comunidad Autónoma".

Tras esgrimir que "llevan cinco años gobernando" y que, en consecuencia, "no pueden echar la culpa" a la herencia socialista y que, por ello, "el tú más estamos harto de oirlo", se ha apoyado también en los datos de la Fundación Finnova para recordar que del marco 2014-2020 los fondos sin ejecutar son 4.549 millones de euros y concluir que "no coinciden sus datos con lo que figura en la Comisión Europea", por lo que le ha planteado que "le estamos pidiendo transparencia, que no sabemos nada de su ejecución y necesitamos saber a quién se dirigen los fondos, quiénes son los beneficiarios".

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, quien ha precisado que "éramos críticas con la gestión anterior", ha instado a la consejera de Economía a que "los marcos habrá que compararlos entre ellos completos" para precisar que "los primeros años el ritmo de ejecución es menor, eso es normal" y plantear que "lo que no es normal es que no tengamos toda la información que necesitamos y que no sepamos en qué se está invirtiendo".

Nieto ha indicado que el Gobierno arrastra una ejecución de fondos europeos, de manera que en el último año del marco acumula "casi un 20%" de remanentes procedentes de ejercicios anteriores, antes de insistir en la idea de que "las cifras de ejecución no cuadran", que ha situado en determinados servicios, los 16 y 17, "en un 60% siendo generosos".

"Sería una tragedia acabar sin los deberes hechos", ha afirmado Nieto sobre la ejecución de fondos.