Junta dice "no haber cumplido" el desarrollo reglamentario de la Ley del cine por su "amplitud" y PSOE pide "coherencia"

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha señalado en comisión parlamentaria que "no ha podido cumplir los plazos" en la Ley del Cine porque el desarrollo reglamentario "es inmenso", pero ha subrayado que "marcarán unas prioridades" para sacar adelante "los más necesarios".

Durante su comparecencia, planteada por el PSOE-A, ha reconocido que "las leyes están para desarrollarlas", y tras destacar que la Ley 6/2018 aprobada por "unanimidad" es "muy ambiciosa y está a la altura del sector", ha añadido que "asume los plazos al 100%", pero "tengo que ser franca, transparente, decir la verdad y actuar con humildad, y reconozco donde sea que no podido cumplir los plazos porque el desarrollo reglamentario es inmenso" y "muy amplio".

"Hay que ser realistas y es imposible aprobar todo el desarrollo reglamentario que esta ley necesita en los plazos que nos dimos todos", porque para cumplirlos "tendríamos que haber puesto a trabajar a todos los funcionarios de la Consejería a tiempo completo y entonces nos hubiéramos acercado al cumplimiento de esos plazos", ha asegurado Del Pozo.

En este sentido, ha defendido que el desarrollo reglamentario "tiene que estar casi al mismo consenso con los colectivos y el Parlamento que el alcanzado por la Ley", para añadir que "trabajan todo lo rápido que pueden". "Les garantizo que mi intención es acabar cuanto antes con el desarrollo reglamentario", ha asegurado.

Asimismo, Del Pozo ha espetado al diputado socialista Francisco Javier Fernández que "tiene que estar muy tranquilo" porque "una de las cuestiones que más preocupa al sector son las ayudas y en ningún momento hemos dejado de ponerlas a funcionar", para insistir en que le gustaría "ir más rápido en todo los temas", pero "muchas veces los procedimientos son tortuosos". "Pero no tenga ningún problema que haremos todo lo posible por cumplir cuanto antes con todos los plazos y con todos los incumplimientos que tenemos encima de la mesa desde hace muchos años".

Por su parte, el diputado socialista ha reprochado a Del Pozo que "no hayan podido cumplir ninguno de los plazos", para recordarle que fue por una enmienda del PP durante su tramitación por la que "se acortaron" todos los plazos previsto en al Ley. Así, ha pedido "coherencia" a la consejera porque el sector "quiere que haya ayudas y que se enmarquen dentro de la estrategia que se marcó por parte de la industria para crear la Ley del Cine".

"No han desarrollado ninguno de los reglamentos", ha insistido Fernández, que ha instado a la titular de Cultura a que "no se escude en el consenso con otros partidos, porque ninguno de los desarrollos reglamentarios de la Ley vienen al Parlamento" y "los que pedimos es la celeridad que nos metieron cuando estaban en la oposición". "Tienen que gobernar", ha manifestado Fernández, quien ha expuesto que "sospecha que esta no ha sido la prioridad de la Consejería ni de algunos de sus directivos", puesto que "otros reglamentos y bases reguladoras sí se han hecho".

"Todas las ayudas que salen de la Consejería son igualmente importantes porque todos los sectores hacen un papel fundamental en el ámbito de la cultura", ha respondido la consejera, que ha insistido en que las ayudas al cine "no se han dejado de sacar", por lo que pide "tranquilidad".