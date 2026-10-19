La Junta Electoral de Andalucía actualiza su nueva composición tras una corrección del TSJA con uno de sus magistrados

Archivo - Real Chancillería de Granada, sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Andalucía (JEA) ha actualizado su recién renovada composición tras haber advertido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) un "error material" en el certificado que remitió al Parlamento con la designación de sus vocales en dicho organismo, entre quienes debe figurar el magistrado Juan María Jiménez en vez de José Ángel Vázquez García.

Así se detalla en un documento publicado este lunes, 19 de octubre, en el boletín oficial del Parlamento andaluz con fecha del pasado día 15, consultado por Europa Press, donde se detalla que la Mesa de la Cámara autonómica "ha conocido el escrito" presentado por el secretario de Gobierno del TSJA, "comunicando error material en el certificado remitido" al Parlamento "de designación de vocales de la Junta de Electoral de Andalucía".

De este modo, en dicho certificado que remitió el TSJA, "donde dice 'D. José Ángel Vázquez García'" como vocal en representación del alto tribunal andaluz en la JEA "debe decir 'D. Juan María Jiménez Jiménez'", y de ello "se dará traslado al Consejo de Gobierno a los efectos del nombramiento por Decreto de los vocales designados, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía".

En consecuencia, el letrado mayor del Parlamento, Manuel Carrasco, apunta en el escrito publicado este lunes en el BOPA que "procede rectificar" el número 52 del boletín oficial de la Cámara autonómica, de 7 de octubre de 2026, donde se recogía la nueva composición de la JEA, de modo que los vocales que conforman la Junta Electoral de Andalucía siendo magistrados del TSJA son el citado Juan María Jiménez Jiménez y Marta Rosa López Velasco --ambos de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Sevilla--, así como Alicia Díaz-Santos Salcedo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo con sede en Granada, y Carlos García de la Rosa, de la Sala de lo Contencioso Administrativo ubicada en Málaga.

De igual modo, la nueva composición de la Junta Electoral de Andalucía incluye a tres vocales elegidos a propuesta de los grupos Popular y Socialista.

Se trata, en concreto, del catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba Mariano López Benítez y la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva María del Carmen Núñez Lozano --a propuesta del Grupo Popular--, y del profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Granada Ángel Javier Gallego Morales, que fue presidente del Consejo Económico y Social andaluz y del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, así como parlamentario del PSOE-A, y que ha sido designado a propuesta del Grupo Socialista.