La Junta eleva a 2.234 millones la merma en entregas a cuenta y acusa a Montero de "retener dinero de los andaluces"

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha elevado a 2.234 millones de euros el dinero que deja de recibir Andalucía despuñes de decaer la semana pasada la convalidación en el Congreso de los Diputados del llamado decreto ómnibus que incluía la actualización de las entregas a cuentas para la financiación regional.

Frente a la cifra que ofreció el Gobierno, acerca de que Andalucía dejaba de percibir 1.800 millones tras el voto contrario del Grupo Popular a ratificar la validez del decreto ley, la Junta de Andalucía ha ofrecido ese martes su propia cifra para precisar que el Estado no incluía en ese cálculo la actualización de entregas de este 2025.

"El Gobierno hablaba de 1.800 millones, no había incluido la actualización hasta 2025", ha precisado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Ha indicado que "185 millones al mes no estamos recibiendo al no actualizarse las entregas a cuenta", por lo que ha blandido que es un coste que asume la hacienda autonómica "adelantando a pulmón" esa financiación, antes de reivindicar que es "un dinero que es de los andaluces, que nos corresponde, nos pertenece".

Ha recordado aquí que el año pasado se vivió una situación similar con la revisión de las entregas a cuenta, por lo cual "nos tuvieron retenidos 900 millones de euros, 150 millones de euros cada mes durante seis meses y hasta septiembre no nos lo pagaron".

España ha sostenido sobre esa falta de revisión de las entregas a cuentas para la financiación de las comunidades, en función del incremento de la recaudación tributaria del Estado, en velada referencia a la vicepresidenta y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, que "no se puede venir cada fin de semana a presumir de andalucismo, marcharse a Madrid para estar defendiendo a Puigdemont de lunes a viernes, y después estar reteniendo en el Ministerio de Alcalá el dinero de los andaluces".

La consejera ha esgrimido que "hay comunidades autónomas con problemas de liquidez", aunque seguidamente ha precisado que "no es el caso de Andalucía", punto en que, a preguntas de los periodistas sobre el coste financiero de no recibir esas entregas a cuentas actualizadas, ha reivindicado que la Comunidad Autónoma "está en una buena situación de tesorería" y ha concluido que "en principio no nos va a costar nada", aunque seguidamente se ha preguntado "cuánto gana el Gobierno al reternos recursos que nos corresponden".

"Qué intereses les está generando", ha apostillado sobre el dinero que no sale de las arcas del Estado hacia Andalucía.

La consejera de Economía y portavoz del Gobierno andaluz ha blandido la idea de que la merma de recursos financieros para las regiones "se traslada a los ciudadanos a través de la merma de los servicios públicos", al tiempo que ha afirmado que el Ministerio cuenta en estos momentos con "28.000 millones de euros más" por la recaudación tributaria, para reprochar que "están allí en lugar de las comunidades", antes de recordar que con el dinero de las entregas a cuenta de la recaudación tributaria "nadie nos regala nada, es nuestro, de los andaluces".

España ha hablado de "estrés innecesario" para los españoles por la no convalidación de ese decreto ley, por lo que ha hablado que ese escenario ofrece "la peor versión de la política" y ha instado a que "se solucione con decretos independientes".