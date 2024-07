La Junta espera terminar las obras de la travesía de Mengíbar (Jaén) "a la vuelta de verano" y PSOE critica sobrecoste

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, se ha mostrado confiada en poder terminar las obras de la travesía de Mengíbar (Jaén) "a la vuelta del verano" y que completan el acceso directo a Geolit desde la A-4 que ya fue inaugurado en octubre de 2023. Desde el PSOE, el parlamentario del PSOE Víctor Torres ha criticado la demora en los plazos y el "sobrecoste de 800.000 euros" que va a conllevar sobre el precio de adjudicación.

Ha sido en la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda donde el PSOE ha preguntado por esta cuestión tras reconocer la Consejería en una respuesta por escrito que el proyecto de acceso a Geolit y mejora de la travesía a Mengíbar se encuentra a un 95,27% de ejecución por "circunstancias sobrevenidas del contrato", de ahí que aunque el acceso se pusiera en servicio hace nueve meses, todavía no se hayan recepcionado las obras.

Díaz ha indicado que tras la puesta en servicio del acceso directo, el siguiente paso era la reparación del firme de un tramo de 3,9 kilómetros de la actual A-6004 hasta Mengíbar. La consejera ha apuntado que se hizo así porque "era necesario facilitar el acceso al Parque Científico y Tecnológico, que atrae mucho tráfico, y mejorar la seguridad vial en las carreteras esas zonas al aliviar el tráfico a la salida de Mengíbar y reducir el tráfico de vehículos pesados".

Sin embargo, según la consejera, "unas incidencias sobrevenidas" obligaron a "hacer un modificado que afecta directamente a la otra fase de la obra, la mejora de la travesía de Mengíbar". "Estamos ultimando el modificado y confiamos poder iniciar los trabajos de la travesía de Mengíbar muy pronto y tenerlas terminadas a la vuelta del verano", ha apuntado la titular de Fomento.

Torres, que ha agradecido a la consejera que reconozca que la obra no está terminada, ha indicado que tres días después de la pregunta del PSOE, fue el pasado 28 de junio cuando se publicó la modificación del contrato en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía.

Torres ha puesto el acento en que las obras comenzaron en enero de 2022 y aunque tenían que haber terminado en abril de 2023, no fue hasta 2024 cuando "se puso en servicio el acceso directo y aún no se han terminado". Además, ha manifestado que si no se ha prorrogado el contrato "se está fuera de plazo".

"Lo cierto es que (desde el PSOE) hemos tenido que forzarles a que ustedes ejecuten esos tres kilómetros de la variante que iban desde el enlace de la rotonda del enlace a Geolit, hasta dentro del casco urbano de Mengíbar, algo que ustedes ya no tenían pensado ejecutar", ha afirmado Torres, que ha añadido que el delegado de Fomento en Jaén, Miguel Contreras, "así se lo ha trasladado en varias ocasiones" al alcalde de Mengíbar, Juan Bravo (PSOE).

Torres ha preguntado a la consejera si las "circunstancias sobrevenidas del contrato" a las que alude la Consejería "no serán un sobrecoste en la obra 800.000 euros", lo que supone "un incremento de casi un 19% sobre el precio de adjudicación de la obra".

"Cuando termine esta obra, ustedes van a pagar más, incluso, del presupuesto de licitación con el cual habían empezado a licitar la obra, al que se presentaron siete empresas licitadoras y que fueron discriminadas, adjudicando la obra a la empresa con menor coste", ha dicho el parlamentario socialista, que ha concluido afirmando que en este tema "algo no huéle bien" porque al final el coste de la obra va a estar "por encima incluso del presupuesto de licitación".

En este punto, la consejera ha recordado que "toda obra está sujeta a una serie de incidencias", al tiempo que ha criticado a Torres por sus críticas a los plazos. "No estamos tardando tanto como ustedes, porque es que ustedes tardaron diez años, le dedicó 10 años en plantear un proyecto que además cuando llegamos nosotros al Gobierno tuvimos que modificar porque ni siquiera habían hecho la consulta al órgano ambiental competente", ha respondido la consejera.

"No me hable usted de plazo y no me hable a mí, ni nos dé lecciones de cómo tenemos que hacer las cosas", ha concluido la consejera, que ha hecho hincapié en "por qué se puso en servicio la parte que podíamos poner en servicio para aliviar" el problema del acceso y ahora se está "tramitando ese modificado para poder avanzar en el siguiente".