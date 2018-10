La Junta exige al Gobierno que "sea claro" y no haya "dudas" de que el peaje de la AP4 se va a levantar en 2019

Actualizado 26/01/2017 14:22:18 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha pedido al Gobierno central que "sea claro y diáfano" y que no haya "ni dudas ni ambigüedades" de que el peaje de la AP4 se va a levantar en 2019 y quedará como vía de tránsito libre para todos los usuarios.

En declaraciones a los periodistas, el consejero ha recordado que ha planteado al actual ministro, Iñigo de la Serna, y a la anterior, Ana Pastor, que "al igual que la Junta hizo un esfuerzo levantando el peaje a costa de sus presupuestos en un eje de comunicación que no es de su competencia, ahora el Gobierno haga lo propio y levante lo que queda de peaje en esta vía, que sí es de su competencia".

Tras recordar que este levantamiento de uno de los tramos "le cuesta a todos los andaluces 120 millones de euros soportar el peaje", ha lamentado que el Gobierno central "ha hecho caso omiso a esa sugerencia que es de sentido común". "Si el Gobierno andaluz paga algo que no es de su competencia, el Gobierno ce España debería hacer lo propio, esto es, levanta el peaje y que quede de tránsito libre toda la comunicación entre Sevilla y Cádiz", ha añadido López, quien lamenta que el Gobierno "no lo ha hecho, pese a que se lo he pedido para 2016 y para el presupuesto de 2017".

A su juicio, "no hay ninguna razón ni ningún pretexto para que el Ministerio diga que no va a prorrogar ese peaje en 2019, fecha límite cuando expira la concesión".

En ese sentido, el consejero pide que "si el Gobierno no quiere levantar el peaje con antelación, exigimos que como mínimo en 2019 se levante el peaje". Además pide que "la ambigüedad con la que se ha expresado el ministro en las últimas declaraciones deje de ser ambigua".

Por ello, le pide que "deje el espacio de medir las palabras de forma calculada, que pueden dejar puertas abiertas y puede dar lugar a interpretaciones, y sea contundente, diáfano y claro".

López exige que deje claro que "en 2019 termina el período de explotación y de concesión y la vía se convierte en una carretera de tránsito libre, como el resto de vías de comunicación en Andalucía, como es la N-IV, que no tiene ningún peaje".

"Queremos que el ministro sea claro, contundente y no deje espacio ni a la duda ni a la interpretación", ha aseverado el consejero, quien lamenta que se han registrado varias manifestaciones, "incluso del delegado del Gobierno en Andalucía diciendo que no se va a prorrogar la concesión y diciendo que ya se vería la forma de explotación posterior", pues eso es "es dejar un espacio de duda".

A su juicio, "se podía solventar esa duda", instando al ministro y al delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, a que "digan y dejen claro" que "no se va a prorrogar la concesión y que se va a dejar esta vía como de tránsito libre, desapareciendo la ambigüedad y la interpretación".

"Ya que el Gobierno no hizo lo que hizo la Junta, que levanto el peaje en un tramo, que al menos el Ejecutivo ofrezca la certeza de que no ha habrá ninguna duda y que diga que en 2019 se quedar como vía de tránsito libre", asevera el consejero.