La Junta ha finalizado 2.330 obras educativas en un lustro, con 515 millones invertidos y "récord" de ejecución en 2023

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha finalizado en el periodo 2019-2023 un total de 2.330 obras de construcción --31 nuevos centros--, ampliación --157-- o reforma de centros educativos --2.143--, con una inversión de 515 millones de euros "ejecutados", de un global programado de 2.500 actuaciones con un presupuesto de 600 millones. En 2023, de hecho, se ha logrado según la Junta, un "récord de ejecución" en los últimos catorce años, al alcanzarse la cifra de 181 millones.

Así lo ha desglosado la consejera Patricia del Pozo en la comisión parlamentaria de este jueves, en la que ha resaltado el "trabajo" realizado desde la llegada del PP al Gobierno de la Junta, con una "apuesta presupuestaria" y una mejora de los procedimientos administrativos a fin de poner imprimir celeridad a los proyectos. En este sentido, ha confirmado que se va a licitar un nuevo acuerdo marco para "ir más rápido en aquellas actuaciones que no superaban los 500.000 euros".

"Nos queda muchísimo por delante pero lo hecho ha sido también muchísimo", ha apostillado la consejera, que ha dado la cifra de proyectos "pendientes" que se encontró el Gobierno de Juanma Moreno en enero de 2019: 2.742 obras y un presupuesto estimado de 35 millones de euros. "Sólo haciendo esas obras pendientes y con 35 millones de euros anuales habríamos tardado 24 años", ha asegurado la titular de Desarrollo Educativo, que ha explicado a los grupos políticos de la Cámara que la Junta "va priorizando" intervenciones aprobadas y pendientes desde hace años con las nuevas que se van incorporando a los planes anuales de infraestructuras.

Entre 2022 y lo que va de 2024, la agencia pública de la Consejería de Desarrollo Educativo ha finalizado 1.070 obras de construcción --siete nuevos centros--, ampliaciones --55-- y reformas --1.008-- por un importe presupuestario de 251 millones de euros. Del Pozo ha insistido, igualmente, en que en 2023 se han ejecutado en obras 181,63 millones de euros, lo que representa la mayor cifra en catorce años y un incremento del 90% con respecto al ejercicio de 2022.

Frente a este listado de datos, los grupos de la oposición (PSOE, Por Andalucía y Vox) han enumerado centros que "se caen a cachos" y que tienen "grietas, goteras y carencias". Alejandra Durán, de Por Andalucía, ha afeado a la consejera que hay "muchas cosas que no están funcionando" y que "en los casos más graves, son los ayuntamientos los que están asumiendo unas competencias que son de la Consejería". Igualmente, ha reconocido su "preocupación" por los "cientos" de colegios que tienen más de 30 años de antigüedad y en los que "no se está haciendo nada".

La diputada de Vox María Mercedes Rodríguez ha advertido de que "no se puede alcanzar la excelencia con unas infraestructuras que no acompañan", en alusión a clases a más de 35 grados y pasillos habilitados como aulas, ha ejemplificado. Por su parte, la parlamentaria socialista Susana Rivas ha acusado al Gobierno de Moreno de "no cumplir" con sus promesas en materia de infraestructuras educativas y se ha preguntado "cómo pueden hablar de inutilidad --en alusión a las declaraciones de un alcalde de Jaén que afirmó que se estaba educando a una generación de "inútiles" por no tener aires acondicionados en las clases-- cuando aún no está desplegada la Ley de Bioclimatización". Ante esto, Rivas ha lamentado el "silencio y desprecio" de la Junta hacia la comunidad educativa.

El 'popular' Jorge Saavedra ha acusado a la oposición de "centrarse en detalles y anécdotas" cuando "estamos hablando de un sistema tan amplio como el de Andalucía". Después de "tantos años de abandono", el diputado Saavedra ha apuntado a la necesidad de contar con recursos suficientes, aunque "ya sabemos que para el Gobierno de Pedro Sánchez Andalucía no es singular", en alusión a la negociación abierta con Cataluña en el marco de la investidura de Salvador Illa. En educación, ha argumentado, "siempre va a haber un problema, pero este Gobierno está invertiendo y está ejecutando. De qué pueden dar lecciones", se ha dirigido el parlamentario del PP a la bancada de la izquierda.

En el cierre de la comparecencia, la consejera del Pozo ha reprochado a Por Andalucía y al PSOE las "risas" cuando el PP ha reclamado una financiación "justa" para la comunidad. "Provoca sonrojo y vergüenza que se rían de lo que le quita Pedro Sánchez a Andalucía", ha dicho. "Ya podrían pedirle al Gobierno los 1.500 millones menos que nos quitan al año", ha sentenciado.