La Junta "intuye" que los errores del cribado del cáncer de mama se remontan "incluso a la etapa del gobierno anterior"

SEVILLA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha señalado este sábado que "una de las cosas que no sabemos es hasta dónde llegan" los errores de comunicación en el cribado del cáncer de mama. "Intuimos que los errores no se hayan producido ni hace un año ni hace dos, sino que probablemente incluso en la etapa del Gobierno anterior, que ahora es el que está denunciando de una forma más dramática, también se estaban produciendo errores en la comunicación de esos casos más dudosos de cáncer de mama". "Estamos trabajando en corregir los errores que se hayan podido producir".

Así lo ha sostenido el consejero en una entrevista en la SER recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que "no creo que estén lanzando infundios" desde la asociación Amama en relación con la denuncia presentada ante la Fiscalía por una supuesta manipulación de pruebas diagnósticas. Un extremo que ha negado rotundamente el Gobierno de Juanma Moreno.

"Lo primero es reconocer la legitimidad de la asociación a presentar una denuncia. Ahora la Fiscalía tiene que analizarla. Eso no significa que por el hecho de presentar una denuncia aquello que se denuncia sea cierto. Ahora tienen que ser los tribunales los que determinen si es verdad lo que dice o si no es cierto o si no es del todo cierto o hay inexactitudes", ha argumento el consejero de Justicia.

Preguntado sobre la investigación que ha abierto la Justicia tras las denuncias presentadas por los errores en el cribado, José Antonio Nieto ha manifestado que "el Servicio Andaluz de Salud está encantado de colaborar con la Justicia y ya se le ha trasladado que cualquier documentación, cualquier duda, cualquier documento concreto que se solicite por parte de la Fiscalía, de manera inmediata, se pondrá en su conocimiento".

"Coincidimos absolutamente con el Ministerio Fiscal en que queremos que se aclare absolutamente todo lo ocurrido, que detectemos dónde está el error que se haya podido producir y que si hay alguna responsabilidad directa, pues también se determine. Aquí no hay ningún tipo de disputa o de duda entre los objetivos de la Fiscalía y los de la Junta", ha sentenciado.