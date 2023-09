La Junta muestra su "sorpresa" por la reclamación de Asaja Córdoba y defiende su "esfuerzo inversor" ante la sequía

CÓRDOBA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Después de que el presidente de la organización agraria Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, haya pedido a la consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural el pago de "las ayudas a los ganaderos para paliar los efectos de la sequía", el delegado territorial del ramo en la provincia, Francisco Ramón Acosta, ha alegado entre otros aspectos que la Junta "ha ampliado de 2 a 8,6 millones las ayudas a repartir entre 1.200 ganaderos andaluces para la construcción de abrevaderos.

Francisco Ramón Acosta ha mostrado su "sorpresa" por la petición pública llevada a cabo por Asaja-Córdoba de solicitud del pago de las ayudas que ha convocado la Consejería del ramo para contribuir a paliar los efectos de la sequía estructural que sufre Andalucía en el sector agrario, señalando la organización agraria que los ganaderos, "después de casi un año de la convocatoria de ayudas, siguen esperando el dinero para poder comprar bebederos, depósitos de agua y cubas, para hacer frente a la escasez de agua que se viene padeciendo desde hace meses".

Frente a ello, el delegado ha querido dejar claro que "desde la organización agraria están informados, en todo momento, de todos los pasos que se vienen dando para agilizar el trámite". "Desde Asaja-Córdoba conocen de primera mano el extraordinario esfuerzo económico que ha realizado el Gobierno de la Junta de Andalucía para ampliar de 2 a 8,6 millones de euros las ayudas a repartir entre 1.200 ganaderos de la comunidad autónoma para la construcción de abrevaderos", ha dicho.

Francisco Ramón Acosta, ante la critica de Asaja sobre que estas ayudas "aún no hayan llegado", ha puesto en valor además que "este mismo mes de septiembre abrimos la ventanilla para tramitar las solicitudes de ayudas Minimis, que ascienden a un montante total de 10 millones de euros y que se destinarán a sectores muy afectados por la sequía, como es el caso del porcino ibérico, castaño, apicultura y viñedo de vinificación, que se han visto fuera del Decreto de Sequía que ha aprobado el Gobierno de España".

Ha esgrimido también el lanzamiento de una nueva convocatoria, también este mes de septiembre, "de ayudas para el acopio de agua para el campo, dotada de cinco millones, a lo que se suman la convocatoria de nuevas ayudas para la modernización y eficiencia energética de regadíos, con una inversión global de 11 millones de euros, así como el pago de las ayudas al sector apícola afectado por la sequía, con 1,5 millones de euros".

Por todo ello, Acosta ha resaltado que "queda más que constatada la proactividad que están mostrando la Consejería de Agricultura y el Gobierno de la Junta de Andalucía articulando ayudas que palien los efectos de la sequía estructural que estamos sufriendo en nuestra comunidad autónoma".

Del mismo modo, ha replicado a Asaja que "no solo no ponemos en marcha ayudas y medidas para mejorar la situación de nuestros agricultores y ganaderos en este contexto de sequía, sino que también no cejamos en nuestro empeño de demandar tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea la articulación de las actuaciones que se encuentran dentro de su marco competencial". Francisco Ramón Acosta ha alegado que, "por ejemplo, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha solicitado al Ejecutivo central que le pida a la Unión Europea que tenga en cuenta la sequía de Andalucía a la hora de poner en marcha la Reserva de Crisis de 2024".