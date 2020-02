La Junta pide restablecer conexiones de Granada y Almería con Sevilla por Media Distancia

Actualizado 21/02/2020 13:30:21 CET

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta, Marifrán Carazo, ha asegurado que la Junta pedirá al Gobierno central el restablecimiento de la línea de trenes de Media Distancia de Granada y Almería con Sevilla en la reunión que celebrarán el próximo martes 25 de febrero.

En declaraciones a los periodistas tras informar de las últimas novedades para la reurbanización de la calle Palencia de Granada, Carazo ha asegurado que espera que, con la cesión de los diez kilómetros de vía de la Variante de Aguadulce al Gobierno central, este tipo de servicio ferroviario se restablezca.

La consejera cree que el Gobierno de España tiene, a través de esta reunión con alcaldes de municipios sevillanos, el secretario general de Infraestructuras, miembros de Adif y la delegada del Gobierno en Andalucía, la oportunidad de restablecer "una conexión con Granada y Almería que siempre ha tenido por Media Distancia y Cercanías con Sevilla".

"Si el interés y la intención del Gobierno de España es tan solo restablecer la Media Distancia y el Cercanías entre las provincias de Sevilla y de Málaga, ahí va a encontrar de frente al gobierno de la Junta de Andalucía", ha comentado.

Carazo ha valorado que la Junta de Andalucía ha hecho "un enorme esfuerzo" con la cesión de los diez kilómetros de una vía "que se queda inutilizada" para así poder "ayudar a vertebrar Andalucía".

"Aprovechemos el momento y el esfuerzo que hemos hecho con esa cesión de vía para ayudar a provincias como Granada o Almería. Restablecer el servicio supone unir Sevilla con todos los municipios que atraviesa vertebrando y uniendo estos con las capitales de provincia, con Málaga, pero también con Granada y Almería", ha solicitado.

La consejera espera que en el Gobierno "prime el sentido común" y que gracias a él se "ayude a restablecer el servicio con las provincias de Granada y Almería".

"El tren Avant no es suficiente. No lo es cuando plantea, en algunos casos, el tener que cambiar de estación y cuando el tiempo no se ajusta a las necesidades reales de quienes pueden utilizar ese servicio. Abandona las ciudades medias y los municipios, que son los que necesitan contar con el ferrocarril como sistema de transporte", ha concluido.