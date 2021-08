Andalucía "aumentará" las subvenciones a refugiados para apoyar la acogida de afganos

SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha pedido al Gobierno que explique el plan de España para apoyar al pueblo afgano, toda vez que ha destacado que desde su departamento "aumentarán" las subvenciones existentes a refugiados, "para acoger al número que sea necesario, conveniados con todo el Gobierno".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, la consejera ha mostrado su "solidaridad y preocupación" con el pueblo afgano, al tiempo que ha añadido que "ahí tenemos que estar todo unidos" y ha solicitado que comparezcan el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "nos comuniquen cuál es el plan de España para apoyar al pueblo afgano".

"Me preocupa especialmente un colectivo tan vulnerable como es el de las mujeres afganas, que van a ver absolutamente rotos todos sus derechos, no van a ser consideradas como personas, no van a ser ni siquiera objetos y van va a vivir un régimen en terror", ha lamentado la consejera, quien ha insistido en que "le preocupan especialmente las mujeres y los niños".

Así, ha pedido al Gobierno que "se pronuncie, que nos explique el plan", toda vez que ha añadido que Andalucía "propone un corredor humanitario a la Unión Europea y las repatriaciones urgentes" y que desde la Junta "vamos a colaborar en todo lo que el Gobierno necesite".

Ha agregado que desde su Consejería "aumentarán" las subvenciones expresas que existen para refugiados "para acoger al número de refugiados que se a necesario, conveniados con todo el Gobierno de España", ha concluido Ruiz.