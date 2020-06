La Junta pide “no criminalizar” a las residencias de ancianos, “absolutamente preparadas” ante brotes de Covid-19

SEVILLA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha pedido este martes "no criminalizar" las residencias de ancianos y ha garantizado que en estos momentos se está "absolutamente preparados" para afrontar posibles brotes del coronavirus.

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, ha incidido en que no se deben "criminalizar las residencias" que con los hogares de nuestros mayores y no son centros sanitarios, de manera que al principio no podían estar preparados para afrontar una pandemia de estas dimensiones.

Ha manifestado que mantendrá una conferencia con todos los sectores de residencias de mayores a nivel estatal para abordar un nuevo modelo de atención residencial que garantice la mejor atención para los mayores.

Ruiz ha señalado que todos los protocolos socio-sanitarios que se han realizado en esta pandemia para las residencias de ancianos se van a mantener, de manera que permanecerán la enfermería de enlace y la coordinación con los médicos de atención primaria, sin ser necesario medicalizar las residencias.

Para Ruiz, lo más importante ante posibles rebrotes del coronavirus es tener "la capacidad de aislar y de detectar a tiempo". Ha indicado que ahora hay stock de EPIS para más de seis meses y test "de sobra", así como un plan de contingencia para aislar a las personas infectadas y tratarlas con los medios necesarios bien en las propias residencias, en centros medicalizados y en hospitales si hiciera falta.

"Estamos absolutamente preparados para afrontar un posible brote", según ha sentenciado la consejera, quien ha expresado su confianza en los profesionales y en el plan de contingencia.