La Junta publica la resolución de las ayudas para la promoción del teatro, la danza y el circo en Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de la inauguración de la Bienal de Flamenco de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte ha publicado en la web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales la resolución de las ayudas para la promoción del teatro, la danza y el circo en Andalucía correspondiente a 2026. Se trata de un programa de apoyo destinado a fortalecer el ecosistema de las artes escénicas andaluzas a través del impulso a la creación, la producción, la distribución, la exhibición y la consolidación de estructuras profesionales y espacios especializados.

La resolución contempla ayudas para 69 proyectos de diferentes personas y entidades beneficiarias distribuidas en las diferentes líneas de apoyo previstas en la convocatoria, que tiene un importe de 1.550.000 euros, tal y como ha asegurado la Junta en una nota de prensa. Entre ellas figuran iniciativas de creación e investigación escénica, producciones teatrales, de danza y circo, proyectos de distribución e internacionalización, festivales y muestras escénicas, encuentros profesionales y la programación estable de salas privadas de exhibición.

La línea destinada a programas de creación, experimentación e investigación artística vinculados a espacios especializados respalda cinco proyectos que fomentan la innovación y el desarrollo de nuevos lenguajes escénicos.

Entre ellos se encuentran iniciativas como Danza Mobile: Espacio de Investigación, Residencias Creativas In Progress o El Enjambre. En el ámbito de la producción escénica, la convocatoria apoya un total de 27 espectáculos entre teatro, danza y circo.

Destacan propuestas como 'Jaleo' de Lapso Producciones, 'Hamlet', de Teatro Clásico de Sevilla; 'Uno', de Títeres Etcétera en teatro; 'Más', de Yinka Esi Graves; 'El primer canto', de Omar Mezza o 'Drakula', de Juana Casado, en danza; o las propuestas de circo 'A tiempo', de David Cebrián o 'Íntimo. Confidencias de un Prestidigitador', de Hocus Pocus Group.

La resolución presta una atención especial a la distribución de las artes escénicas para ampliar la presencia de las compañías andaluzas dentro y fuera del territorio autonómico.

En la sublínea de giras y asistencia a festivales y eventos de exhibición han resultado beneficiarios quince proyectos, entre ellos las giras de Marcat Dance, Histrión Teatro o La Maquiné Escena, Sara Jiménez o Truca Circus. Asimismo, la línea destinada a la asistencia a mercados, ferias profesionales y actividades de distribución permitirá reforzar la presencia de ocho profesionales y empresas andaluzas en espacios estratégicos para la comercialización y proyección de espectáculos.

La resolución incluye igualmente ayudas para tres proyectos orientados al encuentro entre profesionales y al acercamiento de las artes escénicas a la ciudadanía. Entre ellos destacan programas promovidos por la Asociación de Profesionales y Compañías para el Desarrollo de la Danza, la Asociación de Circo de Andalucía y la entidad Casa Tomada.

Asimismo, se han apoyado cinco proyectos dedicados a la organización de festivales, muestras y eventos de exhibición escénica en Andalucía. Entre ellos figuran propuestas consolidadas como el Festival Circada, el Festival Internacional de Teatro TIFGranada, el Festival Internacional Mágico Hocus Pocus, o propuestas más novedosas como el Festival Internacional de Danza Danzahra y el proyecto profesional Mirador Sur a Escena.

Además, seis espacios han resultado beneficiarios en la línea destinada a salas privadas de exhibición escénica, concretamente Sala Cero Teatro, Centro TNT, La Cochera Cabaret, Teatro La Fundición, SalaLaPaca y Viento Sur Teatro.