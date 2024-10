La Junta reitera que ningún estudiante con nota para un grado se ha quedado fuera y el PSOE le exige "responsabilidades"

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha subrayado que ningún estudiante con nota para acceder a un grado universitario en Andalucía se ha quedado fuera. Así lo ha puesto de manifiesto en el pleno del Parlamento, donde ha abordado el proceso de adjudicación de plazas que se sigue en el sistema público universitario de la comunidad y el "incidente" producido en las listas de espera de las diferentes carreras que gestiona el Distrito Único Andaluz (DUA) bajo la coordinación de la Junta de Andalucía.

El PSOE le ha exigido a Villamandos que pida "disculpas" y que depure "responsabilidades" con la dimisión del alto cargo que ocupa la Dirección General de Coordinación Universitaria por el "caos" y la "incompetencia". En una nota de prensa tras la intervención del consejero, esta situación "anómala" en las listas de espera derivó de un "fallo informático" generado el pasado 26 de julio que implicó que "se excluyeran temporalmente del sistema un número de expedientes, que, aunque volvieron a ser incluidos, no pasaron a ocupar la posición que correspondía, generando distorsiones en el orden del resto de candidatos". "Eso hizo aflorar el funcionamiento anómalo del algoritmo que se ha venido utilizando desde hace más de quince años en el DUA para comunicar el orden de prelación de las listas", ha detallado el consejero y recogido la Junta en su comunicado.

El titular de Universidad ha querido reiterar que esa "incidencia, resuelta nada más ser detectada", se circunscribió "exclusivamente" a las listas de espera y no a las adjudicaciones, que se han producido "rigurosamente por nota", para añadir que "ese algoritmo se creó sin manual de instrucciones y que ni siquiera los vicerrectores ni los propios funcionarios tenían conocimiento de su funcionamiento irregular". No obstante, ha lanzado un mensaje tranquilizador a los alumnos y a sus familias, asegurando que en estos procesos de adjudicaciones y resultas de plazas siempre existe "un doble control" tanto por parte de la Junta como por parte de las propias instituciones académicas.

Además, ha señalado en el Parlamento que cuando la Consejería de Universidad fue "consciente de la situación que se estaba produciendo con el algoritmo" y con el orden comunicado a los estudiantes, "se solucionó de forma inmediata". Entre la segunda y la tercera resulta el asunto quedó "solventado" y el sistema ya ha venido funcionando correctamente, comunicando a cada alumno su posición real en la lista de espera", ha apostillado. Gómez Villamandos ha incidido que en todo este proceso su departamento ha actuado "con absoluta transparencia" proporcionando toda la información relativa a las listas de espera a quienes lo han solicitado. "La Consejería y todos los vicerrectores de las universidades públicas hemos logrado solucionar esta situación", ha apostillado.

El diputado del PSOE Antonio Ruiz ha pedido el cese del director general de Coordinación Universitaria por el "caos sembrado" y la repercusión que éste ha tenido en "miles de familias". "El Gobierno de Bonilla se ha convertido ya a nivel nacional en un claro ejemplo de incompetencia en lo referente a la gestión universitaria", la ha afeado Ruiz a Villamandos. "Las listas de julio fueron erróneas y las de septiembre, también", ha resumido el parlamentario socialista.

"No se preocupe por las dimisiones porque la persona responsable de esta situación fue cesada hace algo más de dos años de la Consejería, una persona que durante más de veinte años había estado gestionando el Distrito Único Andaluz. Una persona que cuando se fue no dejó ni un manual, no dejó ni un papel y que incluso pensamos que podía haber generado algún otro tipo de problema. Esa es la realidad de lo que ha estado sucediendo", ha asegurado el consejero.

En esta línea, Gómez Villamandos ha agradecido a la sociedad que "nos haya puesto en la pista de este problema, un problema que no conocíamos, que no conocían las propias universidades. Esto viene pasando desde el principio del DUA. Ésa es la verdad y ustedes, señores del PSOE, lo generaron con un algoritmo que falseaba las listas. El algoritmo se ha resuelto y no hay ningún tipo de problema. Es más, estamos actuando con total transparencia", ha concluido el titular andaluz de Universidad.