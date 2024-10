La Junta remite al ámbito judicial para conocer el origen y "posibles responsables" del incendio de Andújar (Jaén)

JAÉN 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, ha remitido al ámbito judicial para conocer el origen y "posibles responsables" del incendio ocurrido el pasado mes agosto en la Sierra de Andújar.

"Es finalmente el juzgado el que decide el origen y el que tiene que practicar las diligencias en orden a averiguar la identidad de los posibles responsables", ha dicho Estrella a preguntas de los periodistas sobre el origen de este incendio que arrasó una superficie de 797 hectáreas.

"Cuando pasa a sede judicial ya no se puede hablar ni de un origen ni de un responsable, porque al final es el juez o el fiscal el que tiene que practicar las diligencias probatorias que entiendan necesarias para tener una conclusión", ha señalado Estrella.

Ha añadido que la Brigada de Incendios Forestales del Plan Infoca, integrada por agentes de medioambiente, "han hecho su trabajo con respecto a las condiciones técnicas que se produjeron en lo que es el origen del incendio".

Ha seguido explicando que el informe de la Brigada "se traslada a la Guardia Civil" que es "la que tiene que profundizar en la individualización de las posibles responsabilidades". Finalmente, el atestado va al juzgado y "a la vista de los informes", "el juez o el fiscal puede pedir la práctica de diligencias probatorias complementarias en orden a averiguar y decidir finalmente cuál ha sido el origen y cuál o quiénes han podido ser los responsables".

En lo que respecta al contenido del informe de la Brigada de Investigación de Incendios por si se apuntara al factor humano como causa del mismo, Estrella ha rechazado pronunciarse.

"Como usted comprenderá, si eso el juez todavía no lo ha hecho, yo como delegado de Gobierno no me voy a aventurar a decir o a adelantarme a nada que todavía el juez no haya decidido", ha manifestado el delegado del Gobierno andaluz.

El fuego comenzó el 18 de agosto cerca del embalse de El Encinarejo y se dio por extinguido el día 27 con un balance de 797 hectáreas afectadas, de las que 530,44 son forestales (345,19 arboladas y 185,25 de matorral) y 256,44 de pasto, siendo las restantes de uso agrícola y urbano.