La Junta reprocha al Gobierno que debería recibir 110 millones para los consorcios de transportes y le transfiere 16

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha descrito este jueves el agravio para Andalucía con la financiación de los consorcios metropolitanos de transportes por cuanto recibe 16,2 millones del Gobierno cuando exige que debería recibir 110,2 millones, proporcionalmente, por el volumen de población cubierta por los 9 consorcios, que es de 5,6 millones de andaluces, y la financiación per cápita que tienen otros territorios.

Esta situación la ha descrito Díaz durante su comparecencia parlamentaria en comisión, para comparar los datos de la financiación que reciben otras comunidades, de las que ha puesto cuatro ejemplos.

La Comunidad de Madrid recibe 126,89 millones del Estado para sus consorcios metropolitanos de transportes; Barcelona obtiene 109,3 millones; Canarias, 47,5 millones y la Comunidad Valenciana, 38 millones.

Estas diferencias ha asegurado la consejera que "se lo he vuelto a trasladar por carta al ministro", en referencia al titular de Transportes, Óscar Puente, para apuntar entonces "fíjense si nos tratan mal a los andaluces".

La consejera de Fomento ha reivindicado que Andalucía "cumplimos las dos condiciones" en el transporte metropolitano para recibir esa financiación estatal, entre las que ha mencionado, tener un consorcio de transporte y una red ferroviaria de transporte.

Díaz ha defendido que es un dinero menor al que Andalucía debería recibir en la comparativa con los parámetros de financiación de territorios, que "nos podría ayudar a mejorar los servicios de transporte día a día y que vamos a seguir reclamando".

Otra recriminación que ha lanzado al Gobierno es acerca de la planificación del transporte y los descuentos implantados para los usuarios, para apuntar que "no sabemos qué va a pasar con planificación del transporte" y señalar que en el caso de la Junta de Andalucía "vamos a continuar con los descuentos establecidos".

La responsable de Fomento del Gobierno andaluz ha reivindicado el trabajo hecho en este ámbito por cuanto ha señalado que a la llegada del Partido Popular a la Junta de Andalucía acometieron la modificación de los estatutos de los Consorcios para su financiación, así como la creación de una sección específica para "controlar mejor la actividad con los ingresos y gastos de la Junta".

Díaz ha hablado de una red integrada por 174 municipios consorciados, así como hay otros 43 adheridos por convenios, por lo que hace un total de 224 municipios donde se da cobertura de transporte público a casi 6 millones de andaluces, cifra que supone el 70% de la población andaluza.

La consejera de Fomento ha hablado del propósito del Gobierno andaluz de "adecuar la oferta a necesidades de cada área metropolitana", ha informado de la creación del Consejo de Dirección de la Red de Consorcios, que en estos momentos hay casi 3,5 millones de tarjetas, antes de ofrecer datos sobre el uso de la tarjeta, que es de un 60% de los viajes en los consorcios y que llega a ser de un 70% entre los viajeros de los metros de Sevilla y Málaga al tiempo que ha esgrimido que las tarjetas del consorcio "permiten los transbordos".

Díaz ha informado de 101 millones de viajeros en los consorcios de transportes, dato que supone un incremento del 30% sobre el mismo periodo del año pasado, además de aludir a la revisión de diferentes planes de transporte, entre ellos el de Seevilla, una vez que se han renovado los del Campo de Gibraltar, Huelva y Málaga.

La consejera ha advertido de que el Gobierno andaluz se encontró con 119 de las 122 concesiones de transporte caducadas y ha remarcado el incremento de un 20% de la financiación de los consorcios para 2025 y situarse en casi 148 millones.

PSOE: DEJEN LA ACTITUD LLORERA Y LEALTAD PARA TRANSFERENCIA FERROVIARIA

La portavoz adjunta del Grupo Socilista, Isabel Ambrosio, ha instado a la consejera de Fomento a que "deje la actitud llorera" para que opte por "un diálogo leal para una correcta transferencia de los servicios ferroviarios", mientras que ha reclamado "un gobierno (andaluz) más valiente, arrojado, que fuera al máximo".

Ambrosio le ha reprochado a la Junta sobre el papel reservado a los municipios en los consorcios de transportes que "lo que han hecho es evitar el papel decisivo de los ayuntamientos quitándoles tener hasta el 51% de la toma de decisiones".

La parlamentaria socialista ha reclamado considerar la movilidad en transporte público de los ciudadanos "como un derecho" antes de advertir sobre el hecho de que Andalucía "es la segunda en extensión y primera en población" y que "exige mucha planificación", para advertir que en el mapa de concesiones "salen a licitación 67 lotes y 988 rutas", cuando con anterioridad eran 119 rutas.

Ha señalado que en ese proceso de revisión del mapa de concesiones la Junta "ha unificado contratos y ha reducido a 67 las concesiones", medida que ha considerado "una decisión discutible", de lo que ha puesto como ejemplo que "en Almería han unificado 20 contratos".

El diputado de Vox Alejandro Hernández le ha criticado a Rocío Díaz que "no ha aportado mucha información nueva", antes de criticarle "la escasez de recursos de autofinanciada para los consorcios", para señalar frente un relato de un incremento del 30% de los usurios, solo 2 de los 9 consorcios metropolitanos de transporte han recibido un incremento de las transferencias de capital, destinadas a los gastos de inversión, mientras que en el resto "están congeladas y disminuye en dos" de ellos.

Hernández ha señalado casos de "colapso" en los autobuses que conectan municipios como Alcalá de Guadaíra y Los Palacios con Sevilla, donde ha planteado el caso de los universitarios procedentes del primer municipio con destino a la Universidad Pablo de Olavide (UPO) quienes "se quejan de no poder acudir a clase" por el nivel de ocupación de los buses, al igual que en la línea 1 del metro de Sevilla, donde "no han podido montarse porque no cabía ni un alfiler".

La parlamentaria del PP Berta Centeno ha centrado la atención en la herencia recibida por el actual Gobierno andaluz por cuanto se encontró con que en los 9 consorcios estaban "sin modificar los estatutos", además de esas 119 concesiones caducadas de un total de 122, por lo que ha planteado que "para el PSOE esto no era importante" y ha señalado en consecuencia "la inseguridad jurídica tremenda para los operadores de transporte", hecho que ha derivado en "peores servicios" para los ciudadanos por cuanto "no invertían, no renovaban la flota".

"Este gobierno sí apuesta por el transporte público frente al abandono del PSOE dejando caducar las concesiones", ha remachado su argumentación.