La Junta respeta la condena a UGT-A por fraude en subvenciones: "Una foto más de la época pasada de gobiernos del PSOE"

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha expresado este miércoles el "respeto" a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a la antigua cúpula del sindicato UGT en Andalucía por fraude en subvenciones y ha asegurado que la decisión judicial ofrece "una foto más de la época pasada de gobiernos del PSOE-A" muy alejada de la que ahora ofrece el Ejecutivo de Juanma Moreno.

Sanz se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas en Sevilla tras ser preguntado por la condena de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla al ex secretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla a tres años de cárcel y una multa de 50 millones de euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de fraude de subvenciones por destinar "de forma consciente y fraudulenta" más de 40,6 millones de euros de ayudas de la Junta para cursos de formación "para financiar actividades propias del sindicato ajenas al fin social" de las subvenciones. La sentencia declara además al sindicato responsable subsidiario de la indemnización de 40,6 millones a la administración autonómica.

"En primer lugar trasladar el respeto a las decisiones judiciales como siempre. En este caso en un procedimiento que ha sido muy largo y en el que la Junta de Andalucía era acusación particular", ha afirmado el titular andaluz de Presidencia, que ha destacado acto seguido que "hoy tenemos una Andalucía distinta" a la que se refiere esta sentencia, "reflejo de la Andalucía del pasado y de otra forma de gobernar" con ejecutivos socialistas.

En este sentido, Sanz ha destacado que "ahora Andalucía, por iniciativa del gobierno de Juanma Moreno, tiene controles e iniciativa legislativa y política que nos permite garantizar que este tipo de hechos no se pueden volver a repetir", ya que ahora "la lucha contra la corrupción y la prevención de este tipo de casos son ejes fundamentales" en la acción de la Junta.

Como ejemplo de ello, ha citado iniciativas como la creación de la Oficina Antifraude o del Cuerpo de Interventores junto a medidas de prevención incorporadas a la Ley de Incompatibilidades y a la publicación de todos los contratos en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, "un mecanismo fundamental de prevención de la corrupción". "Esta sentencia refleja una etapa pasada de gobiernos socialistas que no tiene nada que ver con la etapa nueva que vive Andalucía y que lidera el presidente Juanma Moreno", ha recalcado.

Preguntado por si UGT-A ya ha iniciado la devolución de los fondos defraudados, Sanz ha señalado que "la sentencia acaba de conocerse y todavía caben recursos", por lo que aún habrá que esperar "las decisiones que adopten los actores en este caso, porque hay acusación popular, acusación particular y luego están los condenados".

"No me atrevo a vislumbrar qué va a ocurrir. Esperaremos a los acontecimientos pero evidentemente respeto a la justicia y una fotografía más de la época pasada de los gobiernos socialistas que no tiene que ver con lo que hoy son los gobiernos de Juan Moreno donde se han tomado muchas medidas de control y prevención para que estos casos no vuelvan a producirse", ha concluido el consejero.