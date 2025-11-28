La Junta señala la "derrota de la sociedad" tras la confirmación de los dos crímenes machistas en Málaga

Consejo.- Andalucía llama a frenar la violencia de género desde la educación y la unidad de la sociedad - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado su apoyo y solidaridad a la familia de la mujer de 60 años asesinada este sábado 22 de noviembre en Rincón de la Victoria (Málaga) y de una mujer de 25 años asesinada este miércoles 26 de noviembre en Campillos (Málaga), casos que han sido confirmados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

De esta manera, el presidente autonómico ha afirmado a través de sus canales oficiales que "nos duelen profundamente los asesinatos machistas en la provincia de Málaga" y ha señaldo que "Cada mujer asesinada es una derrota de la sociedad". Al hilo, Moreno ha subrayado que "solo juntos, con más prevención y apoyo a las víctimas, frenaremos este horror".

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha condenado el último asesinato machista y, tras trasladar su pésame a familiares y amigos, ha advertido del "peligro de normalizar la violencia de género ante la ola ultraderechista a la que se enfrentan los jóvenes", por lo que ha instado a todas las instituciones administrativas, grupos políticos y a la "sociedad en general" a que "no se queden de brazos cruzados y actúen para decir alto y claro no a actitudes y comportamientos que claramente pretende recortar derechos, en este caso a las mujeres".

Así, ha incidido en que, según los datos del Sistema de seguimiento integral de csaos de violencia de género, Sistema Viogén, correspondiente a octubre, en Andalucía están activos 27.434 casos, "unas cifras contra las que debemos actur y luchar mediante la voz pública, la educación, la familia, el entorno y con herramientas que permitan poner el foco, prevenir, detectar y condenar a los agresores, trabajando sin descanso por la igualdad".

"Debemos considerar esta lucha una cuestión de Estado en la que tenemos que estar todos", ha añadido, por lo que ha lanzado un mensaje a los ayuntamientos andaluces para que se "unan a la red de municipios Viogén, trabajando de la mano, con más recursos, con mayor protección, de forma más eficaz y coordinada y, en definitiva, sumando esfuerzos, para ampliar la capacidad de actuar y conseguir que las mujeres se sientan seguras".

Actualmente son 288 los municipios que conforman la red Viogén en Andalucía --el 36% de los 785 en la comunidad-- y que suman el 33,8% de la representación en el marco nacional, donde ascienden a 837 españoles dentro de la red "Debemos seguir incrementando esta cifra para ser más quienes defendemos la igualdad y los derechos de las mujeres frente a quienes se quedan de brazos cruzados", ha reclamado Fernández.

También, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz los crímenes que elevan a 13 las víctimas por violencia de género en Andalucía en 2025 y a 40 en España en el ámbito de la pareja o expareja, y ha mostrado su "profunda tristeza y rabia" ante estos nuevos casos de violencia machista.

Así, ha transmitido, en su nombre y en el de todo el Gobierno andaluz, su "condena y rechazo ante este virus maligno que es la violencia de género y que no deja de golpearnos" y ha trasladado sus condolencias a ambas familias y personas allegadas.

La consejera ha enmarcado que los servicios especializados del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) cuentan con recursos que están a disposición de las víctimas y sus familias las 24 horas y los 365 días. Asimismo, ha llamado a las víctimas y sus entornos a "no bajar la guardia ni subestimar las señales de alerta ante la violencia de género".

A este respecto, ha señalado que "una falta de respeto, la exigencia de compartir las contraseñas de las redes sociales o un empujón son indicios que no podemos minusvalorar, ni mucho menos negar porque las consecuencias pueden ser nefastas".

La responsable andaluza de igualdad ha calificado de "dramático y muy alarmante" esta sucesión de crímenes machistas, por ello ha subrayado la necesidad de "no normalizar conductas y comportamientos que desembocan en situaciones de violencia, así como no disculpar a aquellos cobardes que las cometen bajo un falso concepto de amor".

López ha adelantado que se ha activado en ambos casos el servicio de apoyo psicológico en crisis del Instituto Andaluz de la Mujer para ayudar a la familia a afrontar esta terrible situación.

Este recurso gratuito se activa tras un crimen machista, así como en casos graves de violencia de género con tentativa de homicidio, para favorecer la recuperación emocional de las personas allegadas de las mujeres asesinadas a través de la atención psicológica en crisis y de apoyo al duelo con la finalidad de prevenir a largo plazo la aparición de estrés postraumático, duelo patológico y otros trastornos de mayor envergadura.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, han expresado su condena y su "rechazo más absoluto" ante estos asesinatos machistas y han trasladado su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Tanto la ministra como la delegada han pedido todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes.

En la actualidad, Andalucía acumula 280 mujeres asesinadas por violencia de género desde 2003 y en España el número asciende a 1.335 desde que se empezaron a contabilizar este tipo de asesinatos. Asimismo, hay 489 menores de edad huérfanos desde 2013, 98 en Andalucía.

Se trata así de las mujeres asesinadas por violencia de género números doce y trece en lo que llevamos de 2025.

De esta manera, el Ministerio ha elevado a 40 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, y a 1.335 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales, tal como han confirmado desde el departamento de Ana Redondo. Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con trece casos. Le sigue Asturias, Extremadura, Cataluña y Madrid, con tres; Canarias, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y La Rioja y País Vasco, con uno cada una.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la primera víctima es una mujer de 60 años, asesinada presuntamente por su expareja este sábado 22 de noviembre.

Por su parte, la segunda víctima se trata de una mujer de 25 años, asesinada presuntamente por su pareja este miércoles 26 de noviembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra ninguno de los presuntos agresores en ninguno de los casos.

Asimismo, las víctimas confirmadas son la segunda y tercera asesinadas por la violencia de género en noviembre.

Al respecto de estos sucesos, en el caso de la víctima de Rincón de la Victoria, pasadas las 10,30 horas del sábado, varios vecinos alertaron de una pelea de pareja, por lo que desde Emergencias 112 Andalucía dieron aviso a la Guardia Civil, que se personó en el lugar, igual que efectivos de la Policía Local.

Así, los agentes encontraron en la vivienda el cuerpo de la mujer con signos de violencia, en un charco de sangre, y detuvieron a la expareja.

Por parte del caso de Campillos, la expareja de la víctima, un hombre, se habría presentado en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad jiennense de Martos, donde habría sido detenido como presunto autor de la muerte de la joven.