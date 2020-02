La Junta subraya que la mitad de las 12 víctimas de violencia de género no denunció en 2018, según el informe anual

Publicado 13/02/2020 12:54:51 CET

Rocío Ruiz rechaza "el negacionismo de Vox por peligroso" y Vox dice que el número de víctimas revela que "las medidas no sirven para nada"

El informe de violencia de género de 2018 señala que en Andalucía se presentaron 34.588 denuncias, el 20,7% del total nacional, que éstas descendieron un 2,3%, que se registraron 12 víctimas, un 71% más que las 7 del año anterior, la mitad de las 12 víctimas no denunció, mientras, la Junta prestó atención a través del IAM a 1.357 mujeres y a 1.185 niños y 13.683 mujeres fueron atendidas en el Teléfono de Atención a la Mujer, según los datos que ha presentado este jueves la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, durante su comparencia parlamentaria en comisión.

Ruiz ha vuelto a tener que contrarrestar los argumentos planteados por Vox en la comisión tras afirmar que "no admito el negacionismo de Vox porque es peligroso y hablamos de derechos humanos", una vez que la parlamentaria de este partido Ángela Mulas ha sostenido, tras desgranar las víctimas anuales de violencia de género y apuntar que murieron 13 mujeres en 2009 y otras 13 en 2019, "¿para qué ha servido esta cantidad? Se lo digo yo: no ha servido para nada, antes de que me cuenten de lo malo que es Vox".

Málaga fue la provincia que presentó más denuncias, las denuncias la presentó en un 70,3% de los casos la propia víctima, y el medio mayoritario empleado es el atestado policial porque tan solo un 3% denunció en el juzgado.

En Andalucía se interpusieron 8.763 órdenes de protección, el 25% del total nacional. Granada es la provincia andaluza con más órdenes y medidas de protección y también con más hombres condenados. Fueron enjuiciados 4.812 hombres y el 83% fueron condenados. La consejera de Igualdad ha puesto el acento en que "el 62% de los enjuiciados eran menores de edad".

Sobre las actuaciones de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz ha subrayado que la atención prestada por el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en 2018, último año de gestión por el Gobierno del PSOE, llegó a 1.357 mujeres y a 1.185 niños. El Teléfono de Atención a la Mujer atendió a 13.683 mujeres y la Junta facilitó 641 acogimientos, así como 471 plazas en casas de acogida y pisos tutelados. La atención se ofertó también a 21.015 mujeres a través de los ocho centros provinciales de la mujer y de otros 174 centros municipales.

La consejera de Igualdad ha indicado que la Junta de Andalucía se personó en 10 procedimientos penales, que ofreció 119 ayudas económicas para la inserción laboral, así como que 262 mujeres se beneficiaron de acciones de Formación Profesional y 198 de las ayudas al alquiler. Ruiz ha calificado algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno del PSOE como "pioneras".

La diputada de Vox Ángelas Mulas, que ha arrancado su intervención recordando que la Junta de Andalucía dejó sin ejecutar 8.434 millones de euros de sus Presupuesto, ha precisado que en el ámbito de la lucha contra la violencia de género "se destinaron 12,6 millones entre 2016 y 2018 y sólo se ejecutaron 3,2 millones, repartidos entre chiringuitos".

VOX: POLÍTICAS FACHADAS

Tras calificar de "políticas de fachadas las subvenciones para mujeres, las leyes para mujeres, las políticas centradas en las mujeres", la parlamentaria de Vox ha puesto el acento en que de 34.588 denuncias presentadas "sólo se incoaron 8.763", por lo que ha vuelto a preguntar por "esas denuncias que no van a ningun sitio, que son falsas". "El sistema necesita un cambio, ya que 2.557 mujeres denunciantes no continúan la acusación y no les pasa nada", ha apostillado la diputada de Vox.

Mulas, que ha invitado a detenerse en el dato de que "el 22% de los agresores a las mujeres eran extranjeros", ha animado a las mujeres a que "vayan a denunciar a la policía, a un juez, porque la solución no está en la política, está en la justicia". Antes de proclamar "prefiero un político facha que de fachada", Mulas ha lamentado que en el "modelo supremacista de violencia de género no caben" otras modalidades, entre las que ha apuntado la violencia entre parejas homosexuales o hacia los hombres.

La diputada socialista María Márquez, que ha aludido a las palabras de reconocimiento hacia la gestión del Gobierno socialista "a última hora y con la boca pequeña", ha mencionado que "un año después" ha constatado que los recelos hacia Vox se ha confirmado que "no eran invenciones", por lo que ha esgrimido ejemplos como la batalla por la denominación de violencia intrafamiliar, el pin parental, o la petición de Vox de derogación de la Ley andaluza de Violencia de Género.

Márquez ha trasladado a la consejera que "todo lo que tenga que ver con pisar el callo a Vox recula", por lo que ha deducido que la consejera de Igualdad "juega a un equilibrio muy peligroso" y ha subrayado que el Parlamento de Andalucía no haya aprobado el 25 de noviembre una declaración institucional en el Día Internacional contra la violencia de género. La diputada del PSOE ha apuntado que en el caso de su provincia, Huelva, las asociaciones feministas presentaron 32 proyectos a las ayudas del IAM y sólo se han concedido 3.

La parlamentaria del PP Vanessa García ha sostenido que las cifras de 2020, con 10 víctimas en toda España, dos de ellas en Andalucía, "en Caniles e Íllora, mi provincia", ha apuntado, revelan que "nadie tiene la solución para eliminar esta lacra, la varita mágica", por lo que ha apostado por "lo más coherente es que intentemos hacerlo entre todos". García ha reclamado las magnitudes presupuestarias de la actuación de la Junta y ha recordado que "de los 300.000 euros de recursos propios aportados por la Junta al IAM, sólo se gastaron 180.000 euros".

La diputada de Adelante Andalucía Ana Villaverde ha subrayado "el porcentaje elevadísimo de mujeres que no denuncian, un 32% en el conjunto del Estado" y ha sostenido que "no es suficiente con las campañas de sensibilización". Ha reclamado otra estrategia laboral para la inserción de las mujeres víctimas de violencia de género al explicar que se dirigen hacia sectores como "los cuidados o los servicios", actividades que las mantienen en una situación de "dependencia económica respecto a sus maltratadores".

La parlamentaria de Cs Teresa Pardo, que ha vuelto a discrepar de los argumentos empleados por la diputada de Vox, tras expresar su "admiración hacia todas las asociaciones que luchan", ha sostenido que el pasado domingo "se hizo una utilización de las asociaciones por cumplir la ley" y ha reclamado "unidad, compromiso y consenso para que sigan descendiendo las denuncias".

En la réplica de Ruiz a los grupos ha argumentado que "el 70% de las mujeres sobreviven a la violencia de género, me agarro a la esperanza" y ha rebatido a Vox para decir que "el índice de denuncias falsas no existe" y ha argumentado a la parlamentaria de esta partido que "son muchas las variables que influyen en por qué una mujer denuncia y retira esa denuncia". "Es un debate ideológico que no cabe porque hablamos de hechos constatables: asesinatos", ha apostillado la consejera de Igualdad.