Junta tiende "la mano" a la oposición para dialogar sobre el Presupuesto y que aporte enmiendas que supongan "mejoras"

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha insistido este lunes en tender la "mano" a los partidos de la oposición para dialogar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2025, con la disposición a aceptar enmiendas que supongan "mejoras". Los grupos de la oposición han dudado de que haya una voluntad real de diálogo.

Así se ha pronunciado Antonio Sanz durante su comparecencia en comisión del Parlamento para dar cuenta de los presupuestos de la consejería. Ha aprovechado para hacer una valoración del Presupuesto global de la comunidad, apuntando que es el más alto de la historia de la autonomía y con las mayores partidas para sanidad, educación o la dependencia. "No hay trucos ni varitas mágicas", según Sanz, quien ha apuntado que se trata de una cuestión de voluntad política y de "buena" gestión. "Se está consolidando un cambio político en el que hay unas prioridades claras", según ha apuntado.

Ha expuesto que, concretamente, el presupuesto de su consejería aumenta en un 12,5 por ciento en 2025, alcanzando casi los 1.113 millones de euros, lo que supone un crecimiento de alrededor de 123 millones respecto al del presente ejercicio.

Antonio Sanz ha destacado que la Agencia Digital de Andalucía (ADA) concentra un 40% del aumento del presupuesto, pasando de los 390 millones en 2024 a los más de 510 en 2025, lo que supone un incremento del 31% (alrededor de 120 millones).

En los presupuestos para el año próximo la ADA asume todos los contratos, encargos y convenios de tecnologías de la información y comunicación de todas las consejerías y organismos y entidades de la Junta, lo que supone casi 166 millones de euros, así como todas las inversiones que se llevarán a cabo en dichos contratos y convenios, cifradas en 242 millones de euros.

También ha destacado las partidas destinadas al Plan de Capacitación digital (32,5 millones de euros); a la construcción del centro de Procesos de Datos en el antiguo El Palenque de la Isla de la Cartuja en Sevilla (26,9 millones); al desarrollo, implantación, evolución y soporte a las plataformas tecnológicas de gestión de emergencias Andalucía 112 (6,5 millones de euros); al desarrollo y evolución del modelo de Administración digital (5,7); a Ciberseguridad (13,1 millones); o a la creación de ocho nodos de emprendimiento digital (6,5 millones de euros).

En cuanto a emergencias, el consejero ha recalcado la necesidad de establecer un nuevo modelo de gestión de las emergencias en Andalucía con la creación de la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (Asema) que contará con un presupuesto de más de 259 millones de euros y que supondrá la optimización de los recursos humanos, mejora de su formación y la modernización de sus recursos materiales.

"Todo ello para dar la respuesta más ágil y eficiente posible ante cualquier emergencia que se produzca en nuestra tierra", ha incidido el consejero al mismo tiempo que ha puesto en valor que de ese presupuesto, 1,1 millones se destinarán a la creación de la relación de puestos de trabajo de la nueva agencia.

El servicio de emergencias 112 Andalucía contará con una dotación de 15,2 millones de euros, mientras que se aumenta el presupuesto del Infoca en unos 14 millones, pasando de 243 a 257, casi un 6 por ciento más que en los presupuestos de 2024, de los que más de 146 irán destinados a la prevención y 111 a la extinción.

El consejero también ha defendido un eje de actuación centrado en el sector audiovisual andaluz recalcando que el Gobierno de Juanma Moreno cree en una RTVA acorde al siglo XXI siendo "firme defensor del papel vertebrador que tiene una RTVA plural con todas las sensibilidades sociales y políticas, así como un respeto escrupuloso por el trabajo que desempeñan todos sus profesionales".

En este sentido, ha recalcado el empeño en ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz, así como garantizar la prestación efectiva del servicio público de radio y televisión, de manera que el presupuesto de explotación de Canal Sur Radio y Televisión asciende para 2025 a casi 178 millones de euros frente a los 167 de 2024, lo que supone un incremento de gasto de casi 11 millones, un 6,44%.

El consejero ha trasladado un "mensaje de credibilidad, porque aquí hay un gobierno que cuando da su palabra, la cumple siempre". Así, ha destacado que el grado de ejecución del presupuesto de su consejería de 2024 alcanza el 97,8 por ciento hasta octubre, mientras que si se incluyen las agencias, se sitúa en el 85,17 por ciento. Ha respondido así a las críticas de la oposición sobre que los presupuestos "no se ejecutan".

"EUFORIA PRESUPUESTARIA"

Por su parte, el diputado del PSOE-A Josele Aguilar ha manifestado que el Gobierno autonómico "no es creíble" cuando presenta los presupuestos, y ha criticado que a su partido no se le ha convocado a ni una sola reunión de trabajo sobre las cuentas, pese a los nuevos "alegatos" de diálogo del consejero. Ha criticado la "euforia presupuestaria" de la Junta, a la que ha advertido de que la cuestión no es la cantidad que se presupuesta, sino la gestión que se hace y el modelo que se aplica.

Ha indicado que el modelo del Ejecutivo del PP-A es la "privatización" en sanidad o educación y el incremento de "gastos superfluos". Ha añadido que los presupuestos no son "creíbles" porque luego "no se ejecutan".

El diputado de Vox Benito Morillo ha manifestado que su partido no se fía de las palabras del consejero sobre "mano tendida" y diálogo con los grupos. Ha reprochado a la Junta que cada año diga "lo mismo" y "presuma" sobre los presupuestos más altos de la historia y las mayores partidas para el estado del bienestar, cuando la realidad es que la sanidad está a la "deriva" y la educación pública es un "despropósito".

El diputado del Grupo Por Andalucía José Antonio Delgado ha manifestado que los presupuestos no pueden ser una "carta a los reyes magos", pero sí deben cubrir las necesidades más urgentes" en la comunidad y eso "no se cubre" con las cuentas de 2025. Ha manifestado que los incrementos en sanidad, educación o dependencia son "insuficientes".

El parlamentario del PP-A José Ricardo García ha indicado que estos son los Presupuestos de una comunidad que tiene estabilidad política y un Gobierno comprometido con los ciudadanos que está haciendo que Andalucía avance. Ha recalcado que se trata de un presupuesto real, centrado en las necesidades de los andaluces.