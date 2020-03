Junta trabaja nuevas bases de ayudas al alquiler y un plan para solicitudes y Adelante dice que no ha evitado desahucios

SEVILLA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha asegurado este miércoles en comisión parlamentaria que trabaja en la elaboración de unas nuevas bases reguladoras de las ayudas al alquiler de viviendas, así como en "un plan de choque de personal para grabar solicitudes", tras describir que se encontró en su departamento con 50.000 solicitudes pendientes de resolver, 36.000 de 2018, mientras, el parlamentario de Adelante Andalucía Diego Crespo ha asegurado que "este Gobierno no ha tomado ninguna medida, cero, para evitar los desahucios".

Carazo ha respondido a una pregunta de Adelante Andalucía sobre la resolución de las solicitudes de ayudas al alquiler, tras argumentar el parlamentario de esta formación, Diego Crespo, que "hay familias a las que no se le ha comunicado y no saben si van a recibir esta ayuda", por lo que ha reclamado "una previsión para saber si van a poder pagar o no". "Entiendo el trabajo de los funcionarios para agilizar el trámite", ha apuntado Crespo, quien ha esgrimido seguidamente que "hay muchas familias preocupadas".

Carazo ha sostenido que el procedimiento de resolución de las ayudas al alquiler es por "concurrencia no competitiva" y ha apuntado que se han abonado 9 millones de euros de la convocatoria de 2018.

Tras apuntar la existencia de "un volumen muy importante de solicitudes", Carazo ha explicado que de las 50.000 solicitudes que se encontró, las 10.000 de 2017 se encuentran todas resueltas, mientras que quedan pendientes 36.000 del ejercicio 2018.

La consejera de Fomento ha apuntado como causas del retraso "el elevado volumen de solicitudes, las dificultades técnicas, un procedimiento muy complejo", por lo que ha concluido que "la complejidad de las bases de la convocatoria no se puede remediar".

En este sentido ha indicado que en su departamento se ha creado un grupo de trabajo en las delegaciones provinciales para abordar las incidencias de las ayudas al alquiler de los ejercicios 2017 y 2018.

LIMITACIÓN PRECIOS ALQUILERES

Carazo, en respuesta a una pregunta del diputado del PP Juan Bueno sobre la limitación de los precios de alquileres que se propone el Gobierno, se ha declarado "en contra de una decisión de este tipo" al argumentar que son "medidas intervencionistas para el control de un mercado muy sensible como el de la vivienda libre".

La consejera de Fomento, que ha sostenido que la medida ha fracasado en capitales europeas como Berlín, París y Estocolmo, se ha mostrado partidaria de "aumentar la oferta de viviendas en régimen de alquiler", para lo que ha asegurado que se incentiva a los ayuntamientos para que destinen suelo para el alquiler.

Carazo ha explicado que en 2020 la Junta destinará 22 millones de euros para construir "900, 1.000, viviendas en régimen de alquiler" y la petición al Ministerio de Fomento para "la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo" ante la propuesta de limitar los precios del alquiler.