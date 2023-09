La Junta valora el inicio del curso escolar y la oposición le afea "abandono de la pública, mentiras y manipulación"

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo (PP-A), ha valorado este miércoles el inicio del curso escolar 2023-2024 en Andalucía pese a "algunas incidencias" registradas, mientras que los grupos de la oposición le han reprochado el "abandono" que sufre la educación pública, "mentiras" y "manipulación" respecto a este proceso.

Ha sido en el transcurso de una comparecencia de la consejera ante el Pleno del Parlamento para informar del inicio del curso escolar, en la que ha destacado que más de 13.000 docentes y profesionales atenderán este curso escolar al alumnado con necesidades educativas en el sistema andaluz, que ve incrementado el número de unidades de educación especial en 122.

La consejera ha sostenido que este aumento de efectivos permite atender mejor las necesidades educativas del alumnado más vulnerable. En concreto, se incorporan al sistema 130 maestros adicionales de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, hasta alcanzar más de 7.500, y 150 profesionales de Personal Técnico de Integración Social (PTIS), para totalizar casi 3.000.

Del Pozo ha resaltado además que este curso se pone en marcha el Protocolo de Atención al Alumnado con Enfermedades Crónicas Complejas o que estén en situación de cuidados paliativos, así como ha llamado la atención sobre el nuevo descenso de estudiantes, sobre todo en el segundo ciclo de Infantil y Primaria, que se registra este curso, con alrededor de 17.000 alumnos menos, y ha lamentado que, por primera vez, en Secundaria también bajan los estudiantes matriculados en casi 3.000.

De esta manera, se registra un descenso de casi 21.000 estudiantes entre las tres etapas y un descenso de más de 90.000 desde el curso 2018/19, según ha abundado la consejera, que ha puntualizado que, "afortunadamente", en este curso se palía ese descenso con el aumento de más de 12.000 estudiantes entre Bachillerato, FP y el Régimen Especial.

Del Pozo ha destacado que en este curso crece en más de mil efectivos (1.042) la plantilla estructural consolidada, hasta alcanzar la cifra "récord" de 107.791 maestros y profesores en la red pública, así como que la Junta ha apostado por mantener 1.500 docentes de refuerzo --1.235 en la pública y 265 en la concertada-- con fondos propios --75 millones de euros--, después de que no haya disponibilidad de fondos europeos con el final de la pandemia de Covid-19.

Al hilo de estas cifras, la consejera ha subrayado que a partir de este mes de septiembre se hace efectivo el segundo incremento salarial del acuerdo de equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, alcanzado por unanimidad en las mesas sectoriales, que beneficia a más de 125.000 docentes y que supone una inversión de 93,6 millones de euros en este curso.

La titular de Desarrollo Educativo ha manifestado que este esfuerzo permite seguir reduciendo las ratios medias de alumnos por aula. Así, por quinto curso consecutivo baja en el segundo ciclo de Infantil y Primaria en los centros públicos, según ha reivindicado.

Así, la ratio baja por primera vez de 19 en infantil --hasta 18,9--; en Primaria hasta 20,1, y en Secundaria hasta 26,3, según ha detallado la consejera, que ha subrayado que hay descensos de las ratios medias en todas y cada una de las ocho provincias, y que las ratios medias en Andalucía están por debajo de países como Francia, Reino Unido o Portugal, y en la media europea.

APOYO A LAS FAMILIAS

Del Pozo ha puesto de relieve también las medidas de apoyo a las familias en un contexto de "escalada de precios en todos los sectores", y así ha destacado que la Junta ha destinado más de 800 millones de euros en ayudas a las familias andaluzas en este curso, que incluye aspectos como las becas, la gratuidad del primer ciclo de infantil, de los libros de texto, con una inversión de más de 93 millones, las bonificaciones del servicio de comedor y resto de servicios complementarios o el transporte escolar.

Los servicios complementarios se amplían con 31 centros más que ofrecen aula matinal, 20 nuevos centros autorizados para el comedor escolar y seis centros más ofertarán actividades extraescolares. En total, 2.310 centros ofrecerán a las familias uno o más servicios complementarios. La consejera ha detallado que la previsión de usuarios del comedor escolar es de 220.000 alumnos, 137.710 en aula matinal y 90.800 en extraescolares, y el transporte escolar será utilizado por 96.000 estudiantes.

Finalmente, la consejera ha destacado que casi el 65% de las familias tiene alguna bonificación en el comedor escolar --el 45% de ellas con gratuidad total--, el 54% en el aula matinal y más del 46% en actividades complementarias, y ha valorado que el sistema educativo andaluz es el que dispone del porcentaje de bonificaciones a las familias en los servicios complementarios más amplio entre las distintas comunidades autónomas.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En el turno de intervenciones de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A María Márquez ha denunciado que "las políticas del PP-A están asfixiando económicamente a las familias", y que "la marca de la casa" 'popular' es "debilitar lo público", así como ha acusado a los 'populares' de haber "roto la igualdad en Andalucía, provocando que haya familias de primera y de segunda".

Ha aseverado que "la educación pública en Andalucía está abandonada" y "no hay cariño" en el Gobierno de la Junta para "defenderla", y "el colmo" de ese "abandono" son las "aulas prefabricadas", con la que desde el PP "se rasgaban las vestiduras" cuando estaban en la oposición, según ha subrayado.

La diputada de Vox Mercedes Rodríguez ha comenzado realizando un llamamiento al "compromiso de todos" para un inicio de curso con normalidad, que no requiere únicamente de inversión, según ha apostillado, y ha opinado que "no todo ha salido tan bien como se esperaba" en este proceso, tras lo que ha alertado de que perviven "problemas estructurales que pesan sobre el sistema" educativo que hay que abordar, "comenzando por la natalidad", según ha abundado antes de reprochar también al actual Gobierno andaluz la aplicación de "políticas que no van por la conciliación".

La parlamentaria de Por Andalucía Alejandra Durán ha apuntado que no sabe si la argumentación de la consejera "se basa en una mentira o en omisión de la realidad", pero en todo caso sí tiene claro que se basa en "marketing político o manipulación", porque "la realidad que están viviendo las familias andaluzas en poco o nada" se parece con lo que ha relatado Patricia del Pozo, según ha denunciado antes de alertar además de que "Andalucía está a la cola de gasto escolar por alumno", y de criticar la subida de precios de servicios complementarios acordada por el Consejo de Gobierno este verano.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha dicho que la palabra que se le "viene a la mente" al escuchar a la consejera es "mentira", y en esa línea le ha reprochado que la realidad de los colegios es "muy diferente" a lo que ella ha contado respecto a sus ratios de alumnos por aula, así como que, desde que gobierna Juanma Moreno en Andalucía, "se han cerrado casi 2.000 líneas" en la educación pública, al tiempo que ha criticado la subida de precio de los servicios complementarios como el aula matinal, y la poca calidad de los menús servidos en los comedores escolares.

Frente a las críticas de la oposición, el diputado del PP-A Jorge Saavedra ha emplazado a los socialistas a "dejar de sobreactuar sobre lo que no es el sistema educativo en Andalucía", y ha acusado al PSOE-A de utilizar "la anécdota para intentar denigrar" dicho sistema, tras lo que ha reivindicado que la educación andaluza cuenta actualmente con "más inversión, más docentes y más unidades", aunque ha concluido reconociendo que "nos queda mucho por hacer".