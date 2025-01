JAÉN 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha señalado que en la denuncia de Por Andalucía sobre la adjudicación de pisos de tutela de menores, donde se apunta a "amaño" en el pliego de licitación, solo hay "fango" y falsedades" y además "llega tarde" porque ya hay abiertos dos procedimientos sancionadores en trámite, uno en Granada y otro en Málaga.

Por ello, ha pedido a la portavoz de esta formación en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, que "presente las pruebas" y "deje de enfangar" con este tema en el que la Junta, según López, lleva actuando desde el mismo momento en que instó a un particular a interponer la correspondiente denuncia en octubre del año pasado.

"Yo le digo que si tiene pruebas, que las presente y que las estudiamos, pero que si no las tiene, deje de enfangar un tema como éste y deje de manchar el nombre de muchos empleados públicos de la Junta de Andalucía y de muchas ONG", ha dicho Loles López en rueda de prensa en Jaén.

La denuncia dada a conocer por la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, se refiere al pliego de licitación con ocho lotes --uno por cada provincia-- por el que se pone a disposición 300 plazas para la inclusión social de jóvenes migrantes extutelados.

López ha apuntado que este miércoles anuló su agenda porque estaba con fiebre, pero no por la denuncia de Por Andalucía sobre este tema. Ha añadido que Nieto "llega tarde" con sus "acusaciones" e "insinuaciones" porque "fue mi consejería la que invita a la persona denunciante a que ponga la denuncia ante la Inspección General y a que aporte absolutamente toda la documentación".

CRONOLOGÍA

La titular de Inclusión Social relatado que la denuncia se interpuso el 17 de octubre de 2024. A partir de ahí, la Inspección General de la Consejería estudia toda la documentación y el 20 de noviembre inicia el procedimiento de inspección que termina en el mes de enero. Una vez que concluye la fase de inspección, se notifica a la Delegación de Granada y a la Delegación de Málaga que inicien procedimiento sancionador.

Este procedimiento sancionador, según ha informado la consejera, se inició el 27 de enero por parte de la Delegación Territorial de Granada y "está en trámite el de la Delegación Territorial de Málaga".

"Dice la señora Nieto que esta consejería es especialmente responsable por conocer los hechos y no actuar. Falso y fango. Aquí tienen todo el procedimiento que se ha llevado a cabo", ha dicho la consejera mostrando la documentación de todos los procedimientos llevado a cabo.

"Dice también que se han amañado. Falso y fango", ha respondido López que no son los pliegos a los que alude Por Andalucía ya que "es un único pliego, sólo un pliego, que tiene ocho lotes, uno por provincia".

"Dice que hemos inflado la cuantía para la entidad Inserta. Falso y fango. Este es el pliego y es el mismo importe para las ocho provincias", ha señalado López, que también ha rechazado que se haya presentado una única empresa ya que se han presentado empresas y ONG diferentes, una por provincia, excepto en Jaén donde se presentaron dos ofertas.

"Intuyo que lo que esta señora está intentando decir es que todas las ONG, todo el sector se ha llevado dinero indebidamente, o sea, que ha manchado a todo el sector", ha manifestado la consejera.

Sobre las sospechas levantadas acerca de un alto cargo, López ha indicado que "la persona a la que se refieren, que es el responsable del Observatorio de Infancia, es personal laboral, un técnico de personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, desde el año 2006".

Añadido que esta persona "no es la que interviene" en el pliego de licitación, por lo que "la señora Inma Nieto no sólo ha manchado el nombre de todas las ONG, no sólo ha puesto la sospecha sobre todas las ONG, sino también sobre muchos trabajadores públicos de la Junta de Andalucía".

Para la consejera, el único objetivo de la denuncia de Por Andalucía es "tapar, precisamente con su fango, la falta de responsabilidad, de coherencia, de coordinación, de planificación y de financiación del Gobierno de España en políticas migratorias" porque lo que está haciendo el Ejecutivo es "un auténtico caos".

En este punto, ha acusado al Gobierno de España de tratar a las personas migrantes como "paquetes". "Tienen la operación Amazon, los cogen como paquetes y los reparten", ha dicho López, al tiempo que ha afirmado que Nieto trata también de ocultar que "su Gobierno, al que ella defiende, que es el de España, ha dejado aquí en Andalucía a 567 menores. Los ha metido por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad. Aquí los ha dejado y si te he visto, no me acuerdo".

Por eso, ha concluido afirmando que cuando Nieto habla "de su preocupación por la inmigración, visto lo visto, además de ser falso, lleva aparejado mucho fango".