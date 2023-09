El juzgado da la razón a la plantilla de autobús urbano de Jaén y obliga a pagar el salario según el convenio sectorial

JAÉN, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 3 de Jaén ha dado la razón de la plantilla de autobús urbano de la capital y ha condenado a Alsa, concesionaria del servicio, a abonar el salario "conforme al convenio colectivo del sector" frente al que vienen cobrando, recogido en el de empresa, en aplicación de la reforma laboral.

De este modo, reconoce la reivindicación de actualización que defienden los trabajadores y UGT, quienes argumentan que la citada norma establece que el salario base debe estar, como mínimo, a la altura del recogido en el convenio sectorial. Esto no ocurre, sin embargo, en este caso, donde hay "una diferencia abismal" y su actualización se traduciría en "una subida de en torno del 40 por ciento".

En concreto, la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera que "se ha de estimar la demanda" condenando a la empresa "a abonar a los trabajadores del servicio de transportes de viajeros de autobuses urbanos de la ciudad de Jaén su estructura retributiva conforme al convenio colectivo del sector de transporte de viajeros de la provincia de Jaén".

Y ello, según añade, "desde el 1 de julio de 2023", ya que la reforma laboral incluía un periodo para adaptar el contenido de los convenios afectados, "siendo la fecha máxima para llevar a cabo tales modificaciones el 30 de junio de 2023".

Con respecto al Ayuntamiento de Jaén, al que también se había demandado por parte de UGT, la jueza estima "la excepción de falta de legitimación pasiva" alegada por el Consistorio "al no mantener vínculo laboral alguno con los trabajadores".

ANUNCIO DE HUELGA

Cabe recordar que esa subida salarial es uno de los puntos destacados que han llevado a la plantilla del autobús urbano a plantear movilizaciones, incluida huelga indefinida. Lo hacen ante el "bloqueo" que Alsa mantiene en la negociación para conseguir un convenio colectivo "digno", que se adapte a la normativa actual, según informaron la semana pasada.

Denunciaron, además, el "incumplimiento" de condiciones laborales. Por ello, reclaman que la licitación del servicio por parte del Ayuntamiento también tenga en cuenta el coste que supondría respetarlas, ya que, por ejemplo, cubrir los descansos implicaría más personal y, por ende, un presupuesto mayor.

En este sentido, subrayaron que se viene hablando "desde el año pasado" sobre esta situación e intentando negociar "desde el 1 de enero" sin que haya habido resultado. Añadieron que la empresa se escuda en que "al no salir a licitación" el contrato definitivo de autobús --lo gestiona, tras la salida de Castillo, con un contrato-puente de dos años que finaliza en octubre-- "no podían ofrecer nada" al "no saber el presupuesto" que se plantearía.

Por otro lado, tanto UGT como los representantes de los trabajadores aludieron a la "responsabilidad" que el Ayuntamiento tiene en este conflicto como "parte subsidiaria", de ahí que también hayan mantenido encuentros con sus responsables, incluido el alcalde, Agustín González (PP).

Al respecto, defienden que esa licitación debe incluir también la subida salarial conforme al convenio sectorial, con "unos 300-400 euros por trabajador", y el gobierno local ha adelantado que "una modificación a ese presupuesto". A su juicio, el Consistorio "parece que tiene voluntad", si bien consideran que ese aumento va a ser "insuficiente" porque no se tiene en cuenta la situación real del servicio.

"Esperamos que esta sentencia favorable puede ser el primer paso para desenquistar la situación. Seguramente todo lo que se tenga que hablar se hablará en el Sercla previo a huelga y esperemos que vaya por buen camino", ha dicho a Europa Press este martes el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT-Jaén, Jesús Dueñas.