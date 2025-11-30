Le piden nueve años de cárcel en Granada por intentar matar a un hombre de varias puñaladas

Archivo - Edificio de la Fiscalía. Archivo. - FISCALÍA SUPERIOR DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada celebra este lunes el juicio contra un joven de 23 años acusado de intentar acabar con la vida de un hombre al que propinó varias puñaladas en el abdomen.

La Fiscalía le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa por el que pide que sea condenado a nueve años de prisión y otros diez años de libertad vigilada, según consta en el escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos, por los que el acusado permanece en prisión a la espera de juicio, se remontan al 15 de septiembre de 2024, cuando el acusado se dirigió a la víctima con un cuchillo de grandes dimensiones. Le propinó primero un puñetazo en la cara y comenzaron a forcejear, momento que aprovechó para cortarle en varias ocasiones en los brazos y pincharle en la cadera con la punta punzante de la funda.

Finalmente --según el fiscal con la "inequívoca intención de acabar con la vida" de la víctima--, le clavó el cuchillo en varias ocasiones en el abdomen haciendo que cayera al suelo y huyendo seguidamente del lugar.

El herido tuvo que ser intervenido en el hospital tras la agresión y sometido un mes después a una segunda operación, habiéndole quedado secuelas.

El fiscal considera que en los hechos concurre la circunstancia agravante de abuso de superioridad y, además de los nueve años de prisión, solicita que se le prohíba acercarse o comunicarse con la víctima durante quince años.